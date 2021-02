Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, bruttissimo episodio per la coppia: “Non esiste giustificazione”, cos’è successo.

Un bruttissimo episodio, quello avvenuto qualche giorno fa a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Sabato scorso, la coppia è stata vittima di un furto nel loro appartamento. A raccontare la disavventura è stato proprio Ignazio, attraverso una story pubblicata sul suo profilo di Instagram. Parole dure, quelle usate da Moser, che ha atteso alcuni giorni prima di rendere noto quanto accaduto. In seguito, lo sfogo apparso qualche ora fa sui social.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, bruttissimo episodio: ladri in casa della coppia

“Purtroppo sabato scorso degli scarti della società sono entrati in casa nostra , ribaltando casa e rubando di tutto e di più“. Con queste parole, Ignazio Moser comunica ai fan quanto accaduto qualche giorno fa. Una brutta disavventura per Ignazio e Cecilia, che al momento del furto non si trovavano in casa. Parole che non nascondono la rabbia, quella utilizzata da Moser su Instagram: “Non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere, per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga“. Ecco il post condiviso da Ignazio nelle sue stories di Instagram:

Nessun commento, invece, da parte di Cecilia Rodriguez, legata a Moser da circa 3 anni. I due si sono conosciuti ed innamorati nella casa del GF Vip, durante la seconda edizione. Non è stato un inizio facile per loro, ma, tra alti e bassi, compresa la crisi della scorsa estate, il loro amore procede a gonfie vele.

Belen Rodriguez incinta per la seconda volta

E procede alla grande anche la storia tra la bellissima sorella di Cecilia, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Con un’intervista esclusiva a Chi, la showgirl argentina ha confermato le voci diventate sempre più insistenti nelle ultime settimane: Belen è incinta! La conduttrice di Tu si que vales diventerà mamma per la seconda volta, a sette anni dalla nascita di Santiago, primogenito nato dal matrimonio con Stefano De Martino. Una gioia immensa per la coppia, insieme da circa otto mesi. Una gravidanza voluta e desiderata da entrambi, che sono stati letteralmente travolti da questo amore. Il sesso del bebè in arrivo? Non è stato ancora reso noto, ma secondo le ultime indiscrezioni si tratta di una bambina.