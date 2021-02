Il Diavolo Veste Prada, c’è una curiosità che non tutti conoscono: sapete quanto valgono quegli abiti? La cifra è da capogiro, da non crederci!

Il Diavolo Veste Prada è ormai uno dei film più amati, famosi di sempre. Per tutti gli amanti della moda, il film è stato uno dei fenomeni letterari e cinematografici che ha segnato gli anni zero. Maryl Streep ed Anne Hathaway hanno regalato la loro magnifica interpretazione nella splendida pellicola uscita nel 2006. Andrea Saches, neolaureata, appena arrivata a New York decide di presentarsi a Miranda Priesly, direttrice di una famosissima rivista di moda, Runway. L’opera ha lanciato uno sguardo sul mondo della moda e delle riviste: c’è un particolare che non tutti conoscono, riguarda gli abiti ed i look a cui tutti hanno assistito. Conoscete il valore di tutti quei vestiti? Non immaginereste mai.

Il Diavolo Veste Prada, conoscete il valore di quegli abiti? Cifra da capogiro, resterete senza parole

Ne Il Diavolo Veste Prada vengono sfoggiati grandi marchi. C’è una curiosità che non tutti conoscono: si legge sul portale di Vogue che il valore degli abiti che vediamo nel film è da capogiro! La costumista Patricia Field, la stessa di Sex and The City e Emily In Paris, ha creato un guardaroba che vanta un valore davvero pazzesco. Outfit firmati Chanel, Calvin Klein, Marc Jacobs e tanto altro sono quelli usati nel film: sapete l’investimento fatto dai produttori del film? Si legge che al cifra gira intorno ad 1 milione di dollari!

Proprio per questo motivo Il Diavolo Veste Prada porta con sé il titolo di film con il più alto budget per i costumi mai realizzato!

Altre curiosità sul film

Sempre sul portale di Vogue leggiamo altri curiosi retroscena che riguardano proprio Il Diavolo Veste Prada. Sapete che le scene legate alla Paris Fashion Week non sono state girate a Parigi? Per questioni di budget è stato girato tutto a New York: le scene delle sfilate sono state create nel Queens.

Non è tutto: nessuno sa che i provini per la scelta dell’attrice per il ruolo di Miranda sono durati tantissimo! Oltre 100 attrici si sono presentate: la Fox è poi andata sul sicuro ingaggiando Meryl Streep per 4 milioni di dollari.