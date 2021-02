Chi è Andrea Antonio Rosa: quanti anni ha, da dove viene, qual è il sogno nel cassetto del giovane concorrente de La Caserma.

Durante la seconda puntata del docu-reality di Rai 2 La Caserma, andata in onda mercoledì 3 febbraio, abbiamo visto fare il suo ingresso anche Andrea Antonio Rosa. Oltre a Elia Cassardo, Emanuele Cimadoro, Matteo Rizzolo, Carmelo Corsaro, Simone Peroni, Denis Brioschi ed Andrea Fratino, anche per questo giovanissimo milanese è iniziata la particolare avventura che questo nuovo programma tv propone. Per chi non lo sapesse, i concorrenti de La Caserma dovranno vivere secondo dure regole militari e senza Internet né telefoni cellulari. La fascia d’età dei protagonisti va dai 18 ai 25 anni e come si può immaginare, non si tratta affatto di una sfida semplice. Faticosi addestramenti, prove di coraggio e severi istruttori renderanno l’esperienza tutt’altro che agevole. Il tutto si svolgerà in un’atmosfera da Prima Guerra mondiale. Tornando ad Andrea, scopriamo chi è questo ragazzo, cosa fa, quanti anni ha e il doloroso retroscena che lo ha segnato.

Andrea Antonio Rosa, tutto sul concorrente de La Caserma: la triste perdita vissuta da bambino

Diciotto anni, milanese, Andrea Antonio Rosa ha dichiarato di voler partecipare al docu-reality per rendere orgogliosi i suoi genitori. In verità, Andrea vive con sua madre con la quale ha un legame molto stretto. Il ragazzo infatti ha perso il padre all’età di soli 5 anni e non può avere ricordi insieme a lui. pare però che gli somigli molto caratterialmente, secondo quanto afferma sua madre. Uno dei suoi obiettivi è proprio quello di somigliargli. A proposito del genitore venuto a mancare, Andrea ha rivelato che la canzone di Bryan Adams, “Heaven”, gli suscita la sensazione di avvertire nel suo cuore il papà. Andrea studia per conseguire il diploma e dopo vorrebbe iscriversi all’Università: sogna infatti di diventare un imprenditore.

