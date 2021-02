L’ex parlamentare Alessandra Mussolini getta in imbarazzo lo studio de La Vita in Diretta: la spiazzante confessione sul marito.

L’abbiamo vista di recente durante l’ultima puntata de Il Cantante Mascherato, lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci: Alessandra Mussolini è sempre più spesso presente in tv dopo l’abbandono della politica. La sua partecipazione all’ultima edizione di Ballando con le stelle è stata tra le più acclamate e molti sono i programmi che si contendono la bella nipote della grande Sophia Loren. Ospite ieri pomeriggio a La Vita in Diretta su Rai 1, Alessandra Mussolini ha fatto parte dello spazio dedicato all’emergenza Covid. Raccontando la sua esperienza e il suo punto di vista, la Mussolini ha fatto un’inaspettata confessione che riguarda anche suo marito. Vediamo cosa ha rivelato.

Alessandra Mussolini, confessione choc: c’entra suo marito, cala il gelo a La Vita in Diretta

In questi mesi permeati dall’emergenza sanitaria, la Mussolini ha avuto a che fare indirettamente col virus. Maykel Fonts, suo partner a Ballando con le stelle, risultò positivo proprio prima della finale. Come molti ricorderanno, fu costretta a disputare la partita più importante dell’intero percorso al fianco del maestro Samuel Peron. La donna ha poi espresso tutte le inquietudini vissute in questo periodo: “Quando abbracci i figli dici: “Oddio, li sto abbracciando”. Non abbracciare è un sacrificio. Mamma è a casa, la vedo pochissimo, ci sentiamo per telefono, sempre con cautela”, ha raccontato la Mussolini. “A Ballando con le stelle avrò fatto più tamponi che capelli in testa, perché in Rai giustamente devi attenerti a controlli strettissimi”, ha continuato. A questo punto, Alessandra ha fatto una confessione che ha imbarazzato non poco lo studio: “Mio marito mi ha messo il cellophane”, riferendosi ai giorni in cui Fonts era risultato positivo, per poi concludere: “Eh quanti tamponi”.

Sempre schietta e senza peli sulla lingua, la Mussolini è riuscita ad imbarazzare il pubblico in studio, ma è forse questo uno degli aspetti che la rendono un personaggio così iconico.