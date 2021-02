L’Isola dei Famosi, colpo di scena: nel cast anche la mamma di un concorrente del GF Vip 5; ecco di chi si tratta.

Gli amanti dei reality show possono stare tranquilli! Se il GF Vip terminerà il 1 marzo, un nuovo attesissimo reality inizierà proprio pochi giorni dopo. Si tratta de L’Isola dei famosi, una delle trasmissioni più amate della nostra tv. Dopo le indecisioni e i dubbi iniziali, dovuti principalmente alla grave emergenza sanitaria che interessa tutto il mondo, è arrivata la notizia ufficiale: L’Isola dei famosi 2021 si farà. E a condurla sarà lei, Ilary Blasi, volto amatissimo dai telespettatori dei reality. Che ora non fanno altro che chiedersi: chi saranno i naufraghi? Ebbene, di voci ne sono trapelate tantissime nelle ultime settimane, ma, qualche ora fa, è Giornalettismo a fornire i nomi dei prossimi naufraghi che sbarcheranno in Honduras. Curiosi di sapere chi sono? Tenetevi forte: c’è anche la mamma di un’attuale gieffina!

L’Isola dei Famosi, clamoroso: nel cast anche la mamma di un’amatissima protagonista del GF Vip 5

Nulla è ancora ufficiale, ma secondo Giornalettismo, abbiamo la lista dei nuovi naufraghi de L’Isola dei famosi 2021! Un cast che si preannuncia scoppiettante, ricco di nomi super interessanti e personalità da scoprire. Se siete curiosi di sapere chi sono, secondo Giornalettismo, i prossimi concorrenti del reality show più avventuriero della tv, siete nel posto giusto. Ecco la lista: Elisa Isoardi, Amedeo Goria, Giovanni Ciacci, Paul Gascoigne, Vera Gemma, Brando Giorgi, Akash Kumar, Clemente Russo, un Visconte ( la cui identità non è ancora nota), Angela Melillo, il cromatologo Ubaldo Lanzo, Valentina Persia e, per finire, la mamma di un’amatissima concorrente dell’attuale edizione del GF Vip 5. Di chi parliamo? Di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi! La bellissima persiana è andata a fare visita a Giulia in casa proprio pochi giorni fa, portando alla figlia un po’ di sostegno e carica per le ultime settimane nel reality. E proprio mamma e figlia sono state protagoniste, in coppia, di un’edizione passata di Pechino Express. Se la notizia fosse confermata, come reagirà Giulia nel scoprire che la mamma sta per raggiungere l’Honduras? Noi non vediamo l’ora di scoprirlo!

Insomma, questa Isola non è ancora iniziata ma si prospetta scoppiettante. Non ci resta che attendere qualche settimana per scoprire tutte le novità di questa nuova edizione del reality show. E voi, la seguirete?