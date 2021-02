Paola Turci, spunta lo scatto del passato sul suo profilo instagram: l’avete mai vista così? Quanta bellezza!

L’amatissima cantautrice italiana, Paola Turci, ha una carriera alle spalle profondissima. La sua musica arriva al cuore del pubblico: potente, graffiante e magica. Il suo esordio nel mondo della musica risale alla metà degli anni 1980, quando, non ancora ventenne, inizia a esibirsi in alcuni locali della movida romana. Notata da Mario Castelnuovo, ha la possibilità di firmare il primo contratto discografico. Si presenta al Festival Di Sanremo 1986, nella categoria Nuove Proposte, con il brano L’uomo di ieri. Nonostante l’eliminazione, Paola riceve un grande apprezzamento da parte della critica. Ad oggi, la sua carriera è esplosa, e il suo talento è ormai famosissimo, dato l’immenso amore che il pubblico le dimostra. Paola Turci è bellissima, ma l’avete mai vista da giovane? Spunta uno scatto di qualche anno fa: quanta bellezza!

Paola Turci, l’avete mai vista da giovane? Spunta lo scatto del passato: è bellissima, proprio come oggi

Paola Turci è un’amatissima artista, la sua musica trasmette ogni volta un turbinio di emozioni. Proprio per questo il pubblico è costantemente preso dalla sua voce, forte e possente, in grado di trasportare chi l’ascolta in un vortice di sensazioni ‘magiche’. La cantautrice ha partecipato a diversi Festival Di Sanremo. La ricorderemo certamente, quando, al sessantasettesimo Festival, si presenta con il brano Fatti bella per te, giungendo in finale e piazzandosi al quinto posto. I telespettatori hanno cantato e gioito insieme a lei, travolti da un brano dal forte significato: parole che sono arrivate dritte al cuore. Oggi, Paola è bellissima, ma l’avete mai vista da giovane? Sul suo profilo social condivide spesso immagini in cui è fotografata in un momento del passato. E proprio a tal proposito, vi mostriamo uno scatto meraviglioso, di qualche anno fa. Ovviamente non sappiamo con certezza la data esatta, ma possiamo solo affermare che l’artista è bellissima.

Lunghi capelli, sguardo profondo, e bellezza senza tempo, appare così Paola Turci, mentre è intenta a guardare, per farsi fotografare. “Sentirsi boh”, ha riportato in didascalia la donna, e dietro a queste due parole, un mare di emozioni, sensazioni, e pensieri.