Samantha Curcio, la nuova tronista di Uomini e Donne, ha raccontato di essere dimagrita moltissimo in passato: non immaginereste mai quanto.

Una vera esplosione di simpatia: Samantha Curcio si è presentata come la nuova tronista di Uomini e Donne ed ha già conquistato tutti. Mora, un viso bellissimo e tanta autoironia: questo mix l’ha resa da subito un personaggio molto amato. In effetti, una come lei non si era mai vista nel famoso dating show di Canale 5. Il suo video di presentazione ha stupito tutti perché ha rotto gli schemi: questa stupenda trentenne campana si è definita una ‘tronista curvy’ per il suo fisico più ‘rotondo’ rispetto agli standard di bellezza odierni, soprattutto televisivi. Ciò non toglie minimamente che sia una splendida ragazza: le sue rotondità non le impediranno certo di avere moltissimi pretendenti. La serenità che Samantha dimostra oggi è però frutto di un lungo lavoro interiore: la giovane donna ha infatti raccontato di aver vissuto anni non facili a causa del suo rapporto con la bilancia. Non si è trattato però solo di kg di troppo come si potrebbe pensare.

Samatha Curcio, non solo ‘curvy’: nel suo passato anche un impressionante dimagrimento

Come lei stessa ha raccontato, la Curcio nata in una famiglia di sani valori e anche amante della buona tavola: “Principi, severità e tanta pastasciutta”, ha confessato la tronista. A 15 anni arrivò a pesare 90 kg, un peso sicuramente eccessivo per la salute, che cercava di nascondere con abiti molto larghi. Tuttavia, la sua maturità nel parlare dell’argomento è davvero lodevole. Oggi infatti è sicuramente più in forma, ma nel suo passato c’è stato anche un dimagrimento non salutare. Arrivò infatti a pesare solo 48 kg, non riuscendo comunque ad essere felice: ha poi finalmente compreso che ogni persona è perfetta perché unica.

“Oggi dopo nove anni di autoanalisi e cinismo, di gelato e Bridget Jones, trovo il coraggio di incamminarmi verso il mio castello, che è già pieno di amore, quello della famiglia e dei miei amici. Manca solo il mio principe, sperando non sia l’ennesimo caso umano”, ha aggiunto.