Simonetta Columbu ha manifestato su instagram il dolore per la difficile perdita: “Gliel’ho restituito per sempre”, un post commovente.

Questa sera ci sarà una nuova puntata dell’amatissima fiction Che Dio Ci aiuti, e come sempre non mancheranno i colpi di scena. Il pubblico è fortemente preso da questo nuovo scoppiettante inizio, e i frutti è possibile vederli dagli ascolti, che sono decisamente alti. Il cast è formato da amatissimi attori, e tra di loro non possiamo non citare la bellissima Simonetta Columbu, l’attrice che interpreta Ginevra. Come lei ha sostenuto, la passione per la recitazione è nata fin da bambina, e pian piano è riuscita a realizzare il suo sogno. Nel 2019, è noto, è entrata a far parte del cast di Che Dio ci aiuti, e sta riscontrando il forte apprezzamento di pubblico. Anche sui social, è molto seguita, e proprio qui è emerso un post in cui la bella Simonetta ha manifestato l’amore e il dolore per la perdita subita: “Gliel’ho restituito per sempre“.

Simonetta Columbu, il profondo amore per sua nonna: “Gliel’ho restituita per sempre”, una dolorosa perdita

E’ l’amata attrice di Che Dio Ci aiuti, che proprio questa sera farà il suo ritorno. Simonetta Columbu è giovanissima, classe 1993; fin da bambina ha avuto la forte passione per la recitazione, e pian piano, dopo aver studiato a Londra, seguendo alcuni corsi di recitazione, è ritornata in Italia, e ha avuto inizio la sua carriera. Il suo debutto nella famosa fiction è avvenuto nel 2019, quando è stata scelta per vestire i panni di Ginevra. Simonetta sta dimostrando di avere un grande talento, e ha già conquistato il pubblico. Sui social è molto seguita, e qui, condivide spesso immagini che riguardano la sua vita privata e professionale. Un post non è passato inosservato. La Columbu ha manifestato il profondo amore provato nei confronti di sua nonna, a quanto pare, scomparsa. “Nonna Simonetta Giacobbe che mi regala una bambola. Nonna aveva questo completo rosso al mio battesimo, e quando è diventata angelo lo ha indossato di nuovo. ‘Sì, nonna, partirai con questo tailleur rosso che sempre mi volevi regalar’. L’ho indossato per l’ultima volta e gliel’ho restituito”, ha scritto in didascalia in basso allo scatto pubblicato.

Una foto che ritrae Simonetta da bambina insieme alla sua amata nonna. Le sue parole hanno mostrato l’amore che l’attrice provava nei suoi confronti, e la mancanza della sua presenza: toccarla, sentirla, e parlarle, ma amarla, per sempre, nonostante l’assenza fisica.