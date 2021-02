Temptation Island, l’ex protagonista dello show è in dolce attesa: la giovane ha appena dato l’annuncio sui social con un post commovente. Date un’occhiata!

L’abbiamo conosciuta a Temptation Island nel 2018: Martina Sebastiani partecipò al programma prodotto da Maria De Filippi con il fidanzato Gianpaolo Quarta. La giovane concorrente si invaghì del tentatore Andrea Dal Corso e proprio durante il falò di confronto con il suo Gianpaolo, gli scappò per sbaglio un ‘Andr…’. Quell’episodio divenne virale: la coppia si separò, pur restando in buoni rapporti. Oggi entrambi hanno costruito una nuova vita e la Sebastiani è in dolce attesa! Ha annunciato ai suoi fan di essere in dolce attesa, c’è una cicogna in arrivo annunciata un post in compagnia del suo nuovo compagno. Diamo uno sguardo insieme!

Temptation Island, l’ex protagonista è in dolce attesa: il magnifico annuncio sui social

Martina Sebastiani è stata una delle protagoniste di Temptation Island nel 2018: oggi la giovane ha cambiato vita e sta per diventare mamma! E’ impegnata con un uomo dall’identità sconosciuta, sappiamo solo che su Instagram si chiama Gianraf. Presto lei e la sua dolce metà diventeranno genitori: l’ex di Temptation Island è davvero emozionata, ecco le sue parole sui social.

“Il giorno del nostro anniversario in TRE! Non potevo desiderare di più dalla vita! Un uomo stupendo che amo alla follia, una casa tutta nostra e adesso TU! La prima grande emozione quando l’abbiamo scoperto, la seconda quando già dopo 2 mesi si muoveva così tanto durande l’ecografia che quasi sembrava che ballasse. Oggi, sappiamo che stai bene, cresci tanto, sei un po’ pazzerella/o, non stai un attimo ferma/o, ci regali ogni mese una gioia in più. Ti Aspettiamo e non vediamo l’ora di viverti!” sono le splendide parole della Sebastiani. Questa l’immagine della coppia, seguita dall’ecografia: il post è davvero commovente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina 🌹 (@martinasebastiani)

Alcuni ex protagonisti, compagni della stessa edizione di Temptation Island le hanno fatto gli auguri.