Anticipazioni Uomini e Donne 11 febbraio: ecco cosa succederà nel consueto appuntamento con il dating show più amato dagli italiani.

Una nuova puntata di Uomini e Donne andrà in onda oggi, giovedì 11 febbraio. Ieri, 10 febbraio abbiamo assistito alla scelta di Davide Donadei: il tronista ha deciso di abbandonare il programma con Chiara Fabbri. Un trono scoperto dunque vedremo prima dell’arrivo di nuovi protagonisti che sono già stati presentati! Cosa vedremo nella puntata di oggi? Ad aprire l’appuntamento sarà Gemma Galgani la quale sta conoscendo un Cavaliere che frequenta anche un’altra Dama. Non mancheranno certo discussioni, sorprese e colpi di scena: vi sveliamo le anticipazioni!

Uomini e Donne, Anticipazioni 11 febbraio: delusione per Gemma, Maurizio finisce nel mirino di Maria

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne assisteremo ad alcune confessioni di Gemma Galgani. Nell’appuntamento di questo pomeriggio di 11 febbraio la famosissima Dama del Trono Over ammetterà di sentirsi presa in giro. La Galgani, dopo la fine della storia con Maurizio Guerci, e dopo aver deciso di non conoscere ulteriormente Maurizio il poeta, sta frequentando un altro Maurizio! Gemma si divide il nuovo Cavaliere anche con Maria, un’altra Dama del parterre femminile. Nella puntata in onda oggi, 11 febbraio, Gemma vivrà una delusione: la Dama pensa che Maurizio si sia avvicinato a lei solo per visibilità.

Cosa è successo precisamente? Dalle anticipazioni apprendiamo che il Cavaliere si sarebbe lamentato con la Dama perchè non ha parlato di un quadro che ha fatto realizzare da un suo amico. Gemma così ammetterà di temere che l’interesse di Maurizio non è reale: le parole non piaceranno a Maria De Filippi soprattutto dopo aver scoperto di uno scambio di foto a petto nudo tra Maurizio e Maria. La conduttrice non nasconderà il suo disappunto verso Maurizio: il Cavaliere, insieme alla Dama Maria, potrebbero aver organizzato tutto solo per avere visibilità in puntata. Nell’appuntamento di oggi la De Filippi farà uscire Maurizio con Maria e Gemma per un chiarimento.