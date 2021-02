Uomini e Donne, l’abito blu indossato da Beatrice alla scelta ha incantato tutti: sapete quanto costa? Tutti i dettagli sul suo look.

Finalmente è giunto il momento tanto atteso. Ieri, mercoledì 10 febbraio 2021, è andata in onda la scelte di Davide Donadei, tronista di questa stagione di Uomini e Donne. Una scelta molto sofferta per il bel pugliese, che fino all’ultimo è stato diviso tra l’interesse che provava per entrambe le corteggiatrici. Alla fine, però, è stata Chiara Rabbi ad avere la meglio e la sua risposta non poteva che essere sì: pioggia di petali rossi in studio, a ricoprire il dolce abbraccio della neo coppia. Un brutto colpo, invece, per Beatrice Buonocore, l’altra corteggiatrice, che non ha mai nascosto di essere innamorata del tronista. Neanche per lui è stato facile “dire addio” a Beatrice: le lacrime in studio sono state tantissime. Ma, dopo la rabbia iniziale, Beatrice ha salutato Davide con un abbraccio. Una puntata davvero emozionante, in occasione della quale la corteggiatrice ha scelto un abito davvero incantevole: curiosi di scoprire qualcosa in più sul look di Beatrice? Ve lo sveliamo subito!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Uomini e Donne, l’abito blu di Beatrice alla scelta ha incantato tutti: ecco quanto costa

Niente da fare per Beatrice: Davide ha scelto Chiara ed è con lei che inizierà una storia dopo il percorso a Uomini e Donne. E, come sempre, dopo una scelta il pubblico si divide: c’è chi è felicissimo per la nuova coppia che si è formata, e chi, invece, ha il cuore spezzato per Beatrice. E in molti vorrebbero rivedere proprio quest’ultima sul trono, come spesso accade per le “non scelte”. Maria De Filippi darà all’ex corteggiatrice di Davide questa possibilità? Staremo a vedere. Nel frattempo, qualche curiosità sull’abito indossato dalla bellissima Beatrice per la scelta. Si tratta di un abito lungo, blu, caratterizzato da bretelle sottilissime ed un notevole spacco laterale. Sapete quanto costa? A svelarlo è la pagina Instagram “Influencerscloths”:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’ Armadio Delle Influencers (@influencerscloths)

Si tratta di un abito firmato Feleppa, e il prezzo intero è di 469 euro. E a voi è piaciuto il look di Beatrice per la scelta? E, soprattutto, siete felici della scelta di Davide?