Uomini e Donne, Davide torna sui social: le prime parole sono per lei

Davide Donadei, tronista di Uomini e Donne, torna sui social dopo la scelta e le prime parole sono proprio per lei

Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. C’era grande attesa per la scelta di Davide Donadei. Il suo percorso è stato molto lungo e ricco di sorprese. Il tronista ha portato sino alla fine due corteggiatrici, Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi. Davide è stato indeciso sino alla fine, tanto che, durante la puntata, ha confessato di aver avuto una crisi la mattina stessa. Il tronista voleva rinunciare alla scelta, ma alla fine si è convinto. Davide ha scelto di uscire dal programma con Chiara, che ovviamente gli ha detto di sì. Delusione e sconforto per la ‘non-scelta’, Beatrice, che ha lasciato in lacrime lo studio.

Uomini e Donne, Davide torna sui social: il post

Subito dopo la scelta, andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5, Davide Donadei si è riappropriato del suo account social. Il tronista di Uomini e Donne ha rotto subito il silenzio, dedicando un lunghissimo post al suo percorso e soprattutto alla sua scelta. “Qualche mese fa se qualcuno mi avesse detto che oggi avrei postato una foto cosí non ci avrei creduto… eppure eccola qui” – ha esordito il tronista – “In molti dicono che la felicitá sia solo un attimo da prendere al volo quando passa, io invece credo che la felicitá sia l’insieme di molti attimi che ti fanno battere il cuore più veloce. Oggi sono felice e ho il cuore che va a tremila”. Il tronista ha poi ringraziato tutti, in primis la produzione, ed infine ha aggiunto: “Io e Chiara vi porteremo nella nostra semplicitá di ogni giorno. Oggi sono felice. Troppo“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Donadei (@davide_don1)

Chiara Rabbi, invece, non ha ancora pubblicato alcun post, ma ha aggiunto alcune stories su Instagram insieme al suo nuovo fidanzato. Nelle stories, Davide è ai fornelli e la Rabbi chiede ai suoi seguaci: “Mi devo fidare di un uomo ai fornelli?”. Davide e Chiara adesso potranno viversi la quotidianità lontani dai riflettori. Se il loro è vero amore lo dirà solo il tempo, noi ovviamente auguriamo loro il meglio.