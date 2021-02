Uomini e Donne, “Non l’avevo mai vista così”: le parole a sorpresa di Chiara dopo la scelta di Davide; il primo post su Instagram.

Di coppie a Uomini e Donne ne sono nate tantissime e l’ultima si è formata proprio pochi giorni fa. La scelta era stata registrata già da qualche giorno, ma è andata in onda soltanto ieri. Parliamo della scelta di Davide Donadei, che, dopo settimane di forte indecisione, ha deciso che è con Chiara Rabbi che vuole iniziare una storia a telecamere spente. Non è stato facile, per il tronista pugliese, rinunciare a Beatrice: anche con lei, infatti, Davide ha avuto un rapporto molto intenso. Ma al cuore, si sa, non si comanda e alla fine il tronista non ha potuto non fare il nome di Chiara. E, qualche ora fa, entrambi hanno riattivato i propri profili social. Il primo a postare una foto di coppia è stato Davide, seguito poco fa da Chiara. Quest’ultima ha dedicato parole da brividi al suo nuovo fidanzato, leggiamole insieme.

Uomini e Donne, le prime parole di Chiara dopo la scelta di Davide: la foto di coppia emoziona i fan

“Siamo qui, nella mia città che non avevo mai visto così bella.” Inizia così il lungo messaggio scritto da Chiara Rabbi, tornata sui social dopo l’esperienza a Uomini e Donne. Un’esperienza conclusasi nel migliore dei modi per la corteggiatrice. Dopo mesi di indecisione, Davide ha deciso di uscire dal programma con lei. Una scelta inaspettata: per molti telespettatori, il tronista avrebbe scelto la sua “rivale” Beatrice. Ma Davide non ha potuto che seguire il suo cuore, nel quale c’era solo un nome: quello di Chiara. Che, qualche ora fa, ha condiviso la sua prima foto di coppia. Una foto super romantica, dove la neo coppia si bacia. Pioggia di likes per lo scatto, guardiamolo insieme:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Rabbi (@chiara_geme)

Parole bellissime quelle di Chiara, che non nasconde il suo forte sentimento per Davide, per il quale ha sentito forti emozioni sin dalle prime esterne. Un amore appena nato, ma che la coppia condividerà sicuramente con i numerosissimi fan, che li hanno amati e supportati durante questo percorso in tv. E voi, cosa aspettate a seguire Davide e Chiara su Instagram? Non ve ne pentirete!