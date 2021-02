Urla shock al GF Vip, “Abraham ama Giulia”: Pierpaolo Pretelli sente tutto, caos in casa; ecco cosa è successo.

Non c’è pace per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due concorrenti del GF Vip 5 sono più innamorati che mai, ma devono fare i conti con lo scetticismo di molte persone. Da una parte dei fan ad alcuni coinquilini: in tanti si sono “opposti” a questa relazione. E, anche dall’esterno, arrivano diversi segnali negativi. Dopo vari aerei con frecciatine alla Salemi, arrivano anche alcune urla, direttamente dall’esterno della casa. Questa mattina, alcune persone si sono recate a Cinecittà e dall’esterno della casa hanno comunicato ai vip qualcosa di molto particolare: ricordate Abraham Garcia, l’ex fidanzato di Giulia che abbiamo visto dalla D’Urso? Ebbene, qualcuno ha rivelato ai concorrenti che lo spagnolo è ancora innamorato di Giulia. In giardino, in quel momento, c’era anche Pierpaolo. Ecco come ha reagito l’ex velino.

Urla shock al GF Vip, “Abraham ama Giulia”: la reazione di Pierpaolo Pretelli

“Abraham è innamorato di Giulia!”. Sono queste le parole che, qualche ora fa, qualcuno ha urlato ai vip dall’esterno della casa. Parole che, inizialmente, non erano state comprese del tutto dai concorrenti. Pierpaolo, in particolare, aveva capito che qualcuno era innamorato di Giulia, ma non il nome. È stato quando la frase è stata ripetuta più volte, che la Salemi ha esclamato: “Ho capito!”. La concorrente ha poi aggiunto: “Che coraggio!”, rassicurando subito Pierpaolo: “Ora ti spiego tutto!”. Dal suo canto, Petrelli è apparso subito interessato alla voce, chiedendo più volte alla sua fidanzata: “Chi è?”. Il discorso tra i due, però, non è stato ripreso dalla regia ma, a quanto pare, tutto si è risolto per il meglio. Anche perché, poco fa sui divanetti, Giulia ha riaperto l’argomento con Pierpaolo, esclamando: “Non lo vedo da quattro anni, arriva adesso che sono al Grande Fratello, ma levati!”. Insomma, parole piuttosto forti quelle di Giulia. Ma ora i telespettatori si chiedono: nella puntata di domani, ci sarà il “capitolo” Abraham? Dalla D’Urso, lo spagnolo ha effettivamente rivelato di provare ancora qualcosa per la sua ex. Le sue parole saranno mostrate a Giulia domani?

Non ci resta che attendere la puntata di domani per scoprire come reagirà Giulia ad un’eventuale clip, e, soprattutto, come la prenderà Pierpaolo? Nella casa, l’ex velino ha dimostrato di essere molto geloso di Giulia. Insomma, ne vedremo delle belle! Appuntamento domani sera, alle ore 21 e 30, su Canale 5.