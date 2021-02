Al Bano è uno dei più grandi cantanti del panorama artistico italiano, ma conoscevate questo incredibile retroscena del passato? I dettagli.

È uno dei più grandi cantanti del panorama musicale nostrano, Al Bano Carrisi. Con all’attivo esattamente 59 album, di cui ben 35 da solista, il cantante di Cellino San Marco rappresenta il vero e proprio orgoglio della nostra Italia. Il suo debutto nel mondo della musica è avvenuto tantissimi anni. Correva esattamente l’anno 1965 quando, per la prima volta in assoluto, il buon Carrisi incideva il suo primo disco. Da quel momento, ne sono passati di anni, eppure il successo conquistato da Al Bano ha raggiunto dei livello davvero spaziali. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui? Certo, della sua carriera e vita privata, diciamoci la verità, conosciamo ogni minima cosa. Senza alcun dubbio, però, non eravate affatto a conoscenza di questo incredibile retroscena del suo passato. Si, avete letto proprio bene: Al Bano è un personaggio pubblico, lo sappiamo. Eppure, davvero in pochissimi di voi conoscevano questo ‘lato inedito’ del suo pregresso. Ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, nulla di grave, state tranquilli! Piuttosto facciamo riferimento ad una sua decisione presa tanti e tanti anni fa. Scopriamo insieme i dettagli.

Al Bano, retroscena inedito sul suo passato: non lo avreste mai detto

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Al Bano Carrisi. Con alle spalle ben cinquantacinque anni di carriera, il cantante di Cellino San Marco rappresenta una delle voci più amate ed apprezzate di tutto il panorama musicale italiano. Di lui, lo sappiamo benissimo, conosciamo ogni cosa nel minimo dettaglio. Senza alcun dubbio, questo inedito retroscena del passato è sconosciuto per la maggior parte di voi. Di che cosa parliamo esattamente? Ecco, vi siete mai chiesti che titolo di studio abbia il famoso compagno di Loredana Lecciso? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, prima di farlo, è bene che voi sappiate un retroscena davvero inedito. Da quanto si può chiaramente leggere dal web, sembrerebbe che, inizialmente, il buon Carrisi abbia iniziato a frequentare l’istituto magistrale a Lecce, ma che non sia riuscito affatto a portare al termine il suo percorso. Molto presto, infatti, Al Bano ha deciso di ‘abbandonare’ la sua città d’origine per recarsi a Milano. È proprio qui che, oltre a tutti i lavori umili di cui vi abbiamo già parlato, ha iniziato la sua carriera da cantante. Pubblicando, come dicevamo precedentemente, il suo primo album. E dando origine, quindi, alla sua intramontabile e incredibile carriera.

Diteci la verità: voi eravate a conoscenza di questo retroscena del passato?