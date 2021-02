Qualche ora prima dell’inizio di questa nuova puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha ricevuto una tragica notizia: perdita dolorosa.

Mancano pochissimi istanti e, finalmente, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip. Si, avete ragione: manca davvero pochissimo alla super e grande finale di questa quinta edizione. Eppure, nonostante questo, il famoso reality di Canale 5 non perde mai occasione di poter regalare degli appuntamenti più che imperdibile al suo tanto caro ed amato pubblico italiano. Proprio nel corso della puntata di questa sera, Venerdì 12 Febbraio, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, accadrà davvero di tutto. A partire, quindi, dall’incontro tanto atteso tra Walter, Nicolò ed Andrea Zenga. Fino alla nomina del terzo finalista dopo Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, ancora una volta, sarà una puntata ricca di emozioni. Sapete che, però, poche ore prima del suo inizio, Alfonso Signorini ha appreso una tragica notizia? Si, è proprio così: da come si può chiaramente comprendere da questo ultimo post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, il direttore del settimanale ‘Chi’ ha appreso la scomparsa di un suo caro amico. Cos’è successo? E, soprattutto, a cosa facciamo esattamente riferimento?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Alfonso Signorini prima del GF Vip, la tragica notizia: dolorosissimo lutto

Mancavano esattamente sei ore alla nuova puntata del GF Vip quando Alfonso Signorini, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, non ha affatto potuto fare a meno di aggiornare i suoi sostenitori su una dolorosissima perdita. Sempre molto attivo e, soprattutto, solito ad aggiornare costantemente i suoi followers, il direttore del settimanale non ha perso occasione di poter esprimere tutto il suo dolore e dispiacere per questa tragica notizia. ‘In ricordo di Paolo Isotta, amico e cantore di Napoli’, ha scritto Alfonso Signorini a corredo di questo scatto che ritrae proprio il grande artista. Si, avete letto proprio bene: purtroppo, il grandissimo musicologo napoletano è morto all’età di 70 anni presso la sua abitazione nel capoluogo campano. Non sappiamo cosa abbia determinato la sua morte e, soprattutto, quali siano state le sue cause. Fatto sta che la tragica notizia ha gettato tutti nello sconforto. In primis, lo stesso Alfonso Signorini. Che, a poche ore dall’inizio della nuova puntata del GF Vip, non ha affatto potuto fare a meno di esprimere tutto il suo dolore. Non sappiamo esattamente in che rapporti fossero, sia chiaro. Eppure, dalle parole scritte a corredo dello scatto sembrerebbe proprio che la stima che il direttore del settimanale ‘Chi’ provava nei confronti di Paolo Isotta era davvero smisurato.

‘Amico e cantore di Napoli e del melodramma: due volti sublimi dell’umanità’, conclude il messaggio Alfonso Signorini. Esprimendo, quindi, tutto il suo dolore per questa tragica notizia.