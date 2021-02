Amici 20, chi è Serena Marchese: sapete dove l’abbiamo già vista in tv? Conosciamo meglio la nuova ballerina.

Una puntata emozionante, quella del daytime di Amici di oggi, 12 febbraio 2021. Una puntata in cui abbiamo visto la maestra Celentano in una veste decisamente inedita: con gli occhi ricchi di emozione ed un sorriso a 360 gradi, la prof di ballo ha consegnato la felpa ufficiale della scuola ad una nuova ballerina, Serena Marchese. Dopo giorni di indecisione se darle il banco o metterla in sfida contro Rosa o Martina, Serena ha ricevuto un posto senza dover sfidare nessuno. Una notizia splendida per la concorrente, che non ha trattenuto le lacrime all’annuncio della sua prof. Ma conosciamo meglio la nuova allieva del talent, che, a quanto pare, è destinata ad arrivare molto avanti nel programma.

Amici 20, chi è Serena Marchese: tutto sulla nuova ballerina del talent

Si chiama Serena Marchese ed è la nuova ballerina di Amici 20. Entrata a fare parte della classe senza sfide, la bellissima mora è destinata a diventare presto una protagonista assoluta di questa edizione. Definita dalla maestra Celentano una ballerina completa, Serena ha 20 anni, è siciliana ed ha iniziato a danzare a soli 3 anni. Una passione immensa, quella per la danza, che ha coltivato sin da bambina. Appena ricevuta la notizia del banco ad Amici, Serena non ha perso tempo ad informare la sua mamma, che definisce “sprint” e solare, e con cui ha un bellissimo rapporto. Nonostante la sua giovane età, Serena è già apparsa varie volte in tv. Dove? Come si legge anche nella sua bio di Instagram, la ballerina ha preso parte a Domenica In, su Rai Uno e Sicilia Cabaret, su Rai Due. Come si legge sempre nella sua descrizione di Instagram, la ballerina era anche nel corpo di ballo di un concerto di Andrea Bocelli. Insomma, una carriera ricca di soddisfazioni, nonostante la giovane età. E, senza dubbio, la partecipazione alla ventesima edizione di Amici le regalerà un grande successo. Il suo profilo Instagram è seguito già da circa 15 mila persone: un numero destinato a crescere sempre di più, data la popolarità della trasmissione di Maria De Filippi. Ecco uno degli scatti postati di recente dalla bellissima siciliana:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑆𝑒𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒𝑠𝑒 • (@serenamarchese_)

Che dire, non possiamo che fare un grande in bocca al lupo a Serena per il suo percorso ad Amici. E domani non perdetevi la nuova puntata, su Canale 5, alle ore 14.00. Ne vedremo delle belle. E a voi, piacere Serena?