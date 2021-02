Domani pomeriggio, 13 febbraio, andrà in onda un’altra puntata di Amici 20: una notizia stravolgerà tutto, di cosa si tratta.

La scuola più famosa della tv, quella di Amici di Maria De Filippi, ci aspetta domani, sabato 13 febbraio alle 14,10: cosa dobbiamo aspettarci? Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, si tratterebbe di un appuntamento davvero imperdibile. Verrà comunicato infatti una notizia che riguarda il Serale: la De Filippi ha annunciato che per l’ingresso a quella fase del programma non ci saranno limiti, coloro che si guadagneranno la felpa verde potranno accedervi. Ma non è finita qui! Sempre in base a quanto si legge sul portale de Il Vicolo delle News, il Serale di Amici 20 partirà tra circa quattro settimane e non a fine marzo, come sembrava fino a poco tempo fa. C’è stata poi una divertente parentesi riguardante gli ultimi gossip all’interno della scuola. Mai come quest’anno infatti il talent show di Canale 5 sta offrendo diversi spunti di ‘cronaca rosa’.

Anticipazioni Amici 13 febbraio: tanti colpi di scena e anche una parentesi sul gossip

Come dicevamo, quest’anno ad Amici le storie d’amore sembrano fiorire come non mai. Stavolta sarà la stessa Maria De Filippi a commentarle in maniera bonaria mostrando un video in cui Deddy, Sangiovanni e Aka7even fanno apprezzamenti positivi su Gaia. I tre ragazzi sono fidanzati con tre compagne della scuola e la cosa di certo non può far loro piacere. Rosa avrebbe addirittura avvertito Deddy che dopo la puntata avrebbero chiarito la questione. Deddy, ha ricevuto da Maria un CD con tutti i loro inediti, compreso quello di Evandro che è stato eliminato. Con una splendida esibizione, Leonardo ha riconquistato la maglia. Poi ha sfidato se stesso con una coreografia un po’ particolare: si è spogliato a poco a poco restando alla fine solo con la maglietta. Tutto ciò ha un significato profondo: il ragazzo che durante l’adolescenza ha sofferto di obesità, ha voluto fare questo gesto per vincere le sue insicurezze. Inoltre, due ospiti clamorosi, Rocco Hunt e Ana Mena.

Per tutto questo e tanti altri colpi di scena, non perdetevi la puntata di Amici di domani!