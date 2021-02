Anticipazioni Beautiful venerdì 12 febbraio: Brooke scopre che Thomas è vivo, la reazione shock della Logan; ecco cosa accadrà oggi.

Tutto pronto per una nuova, attesissima puntata di Beautiful. Puntate ricche di colpi di scena, quelle della soap in onda negli ultimi giorni. E, nella puntata di ieri, c’è stata un’incredibile rivelazione: Thomas non è morto! Dopo alcuni giorni di assenza, in seguito alla caduta in magazzino, il giovane Forrester si è palesato davanti a Hope, che è letteralmente sotto shock. La Logan era convinta di aver ucciso Thomas, gettandolo nell’acido; la cisterna, però, conteneva detergente. Nella puntata di oggi, la conversazione tra Hope e Thomas iniziata nella puntata di ieri andrà avanti , e la giovane Logan non tratterrà la sua disperazione.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Anticipazioni Beautiful venerdì 12 febbraio: Brooke scopre che Thomas è vivo e si infuria

Hope è sconvolta: Thomas è vivo e quello che si trovava nella cisterna non era acido, ma semplice detergente. “Immagina quale sia stata la mia angoscia, ho cercato di rimanere lucida per cercare di capire come spiegarlo a Douglas, che aveva già perso sua madre”, esclamerà Hope nella discussione con Thomas, che vedremo nella puntata di oggi, 12 febbraio 2021. Una discussione durante la quale Hope rivelerà a Thomas di aver raccontato dell’incidente soltanto alla mamma Brooke, alla quale ha detto tutto. “Io vorrei non averti mai spinto, tu cercavi di baciarmi ed io non volevo, ed ho reagito.”, dichiara Hope tra le lacrime, “Non ho mai voluto farti del male, ma tu mi hai fatto credere di essere morto, come hai potuto essere così crudele!”. Thomas, dal suo canto, ammette di essere dispiaciuto per quanto è successo ma di non aver voluto intenzioni di ferire Hope, ma solo di dimostrare una teoria: “Anche le persone buone custodiscono dei segreti”. Successivamente, dichiara il suo amore a Hope, invitandola nuovamente a vivere una vita insieme. Ma è a questo punto che arriverà Brooke, che inizialmente resterà shockata dalla visione di Thomas vivo. Ma lo shock lascerà spazio alla rabbia, subito dopo: come ha potuto Thomas mentire e fingersi morto, facendo spaventare così tanto Hope?

Per Brooke non ci sono dubbi : l’intento di Thomas è quello di far sentire Hope talmente in colpa da spingerla a tornare tra le sue braccia. Qualcosa che, però, Brooke è intenzionata ad impedire con le unghie e con i denti. Come si concluderà questa complicata vicenda? Non ci resta che collegarci su Canale 5, a partire dalle ore 13 e 40, per una nuova attesissima puntata d Beautiful. Voi la seguirete?