Anticipazioni Grande Fratello Vip, puntata di venerdì 12 febbraio: grandi colpi di scena, e primi equilibri spezzati.

Torna il doppio appuntamento, e questa sera, venerdì 12 febbraio, ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Un’edizione che si appresta ad essere una delle più seguite degli ultimi anni, e soprattutto la più lunga. Infatti, il reality doveva aver fine a dicembre, ma è stato deciso per il suo continuo, e come confermato da Alfonso Signorini, avrà fine a marzo. I concorrenti dopo alcune titubanze, hanno deciso di restare in casa, anche se, le perplessità erano davvero elevate. Negli ultimi giorni, l’atmosfera è stata logorata inizialmente dalla scomparsa del fratello di Dayane Mello, che ha perso la vita alla giovane età di 27 anni. In seguito, soltanto sabato scorso, abbiamo assistito alla squalifica immediata di Alda D’Eusanio, per le sue reiterate affermazioni ritenute offensive. In questi giorni, dopo la puntata di lunedì, ci sono stati vari colpi di scena. I fan del programma sono stati colpiti dall’accesissimo scontro tra Stefania Orlando e Giulia Salemi, ma non solo. Infatti, al centro dell’attenzione anche Maria Teresa Ruta, che ha avuto diversi sfoghi. Grande seguito ha avuto il GF Vip Late Show, che ha conquistato uno share pazzesco. Ebbene, cosa succederà nella puntata che andrà in onda questa sera?

Anticipazioni Grande Fratello Vip, 12 febbraio: puntata attraversata da grandi colpi di scena e l’eliminazione a sorpresa

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda questa sera, e mancano soltanto poche ore. I fan del programma non vedono l’ora di assistere ad una nuova diretta, che sicuramente, sarà attraversata da scoppiettanti episodi, che si intrecciano alla vita dei concorrenti in casa. La settimana appena trascorsa è stata decisamente movimentata. La puntata di lunedì ha lasciato diverse turbolenze. Infatti, abbiamo assistito allo scontro fra Giulia Salemi e Stefania Orlando, e questa sera, le due coinquiline, avranno probabilmente modo di affrontare di nuovo la situazione. Al centro dell’attenzione anche Maria Teresa Ruta, che in questi giorni ha avuto diversi sfoghi con i suoi compagni più vicini. La nomination di Tommaso ha destato grande caos, anche se, in seguito, la donna ha parlato con Zorzi. Questa sera, ovviamente, saranno affrontate tali dinamiche, saranno diverse le clip che accompagneranno la diretta. Potrebbero esserci, come in ogni puntata, delle sorprese, chi sarà il destinatario? Forse proprio i vip che si trovano al televoto, ovvero Andrea Zenga, Samantha De Grenet, e Maria Teresa Ruta. Ma potrebbero trovarsi in un emozionante momento anche gli altri concorrenti. Al momento, dalla pagina del Gf Vip ancora non è trapelato nulla.

Non mancherà l’eliminazione, fra i tre appena citati: chi sarà l’eliminato di questa nuova puntata? E’ chi sarà salvato per primo? Ebbene, per scoprirlo tutti sintonizzati questa sera, su canale 5, per una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip: le sorprese non mancheranno, tenetevi pronti!