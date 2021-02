Anticipazioni Un posto al sole, puntata di lunedì 12 febbraio: Clara ed Alberto sempre più lontani, la verità verrà a galla?

Una nuova puntata dell’amatissima soap opera Un posto al sole andrà in onda questa sera, e come sempre i colpi di scena non mancheranno. Negli ultimi tempi, sono stati diversi gli inconvenienti che hanno animato la trama della soap, tra partenze improvvise e rivelazioni inaspettate. Nella puntata di ieri, abbiamo assistito al rapporto ormai spezzato fra Silvia e Michele. Infatti, la donna, dopo aver intrapreso l’intervista in radio ha avuto un forte scontro con il giornalista. Il rapporto fra i due sembra ormai giunto ad un punto di non ritorno. Intanto Alberto ha avuto un confronto con Clara. In realtà, tutto è iniziato proprio dall’uomo, che per cercare di non far andare la ragazza al gala, dove ci sarà anche Barbara, ha urlato animatamente, lasciandola sconvolta. E finalmente, il legame fra Cerruti e Sarti ha avuto la sua riappacificazione, anche se la conclusione non è stata delle migliori. La sorella del vigile si è presentata durante la cena, e ha avuto delle forti parole per il medico. Cosa succederà nella nuova puntata? Ecco svelate le anticipazioni.

Anticipazioni un posto al sole, 12 febbraio: equilibrio spezzato fra Clara e Alberto

Questa sera ci sarà una nuova puntata di Un posto al sole e ci saranno diversi inconvenienti che attraverseranno le vicende di vari personaggi. A cominciare dal rapporto fra Clara ed Alberto. La ragazza si era lasciata convincere da Serena a prendere parte al gala del Circolo. Ma soltanto nella puntata di ieri, Alberto ha screditato Clara, sostenendo di non poter lasciare il piccolo Federico da solo, e affermando di doverlo lasciare in pace, e lavorare tranquillo. La ragazza si è mostrata alquanto turbata. A quanto pare, stando alle anticipazioni, non parteciperà, e Alberto si ritroverà come accompagnatrice Barbara, sotto gli occhi contrariati di Serena, Filippo e Roberto. Ebbene, la donna metterà in pericolo l’avvocato, svelando del loro rapporto passionale? Intanto, finalmente il legame tra Salvatore e Bruno è ritornato a splendere. Il vigile si mostra davvero contento di aver chiarito la situazione con il medico, tanto da invitarlo a casa per una cena. Ma a rompere i piani ci sarà lei, Bice, la sorella di Cerruti, che non sembra affatto contenta. La donna vuole di più, e cercherà di convincere il fratello.

Nella puntata di questa sera, ci sarà spazio anche per Diego, il ragazzo dopo aver abbandonato il suo sogno di aprire un locale, viene fermato da Raffaele. Il portiere, infatti, nei giorni precedenti, aveva parlato con il figlio, svelando le sue intenzioni, aiutarlo nel suo sogno, economicamente, ma senza ricevere l’approvazione del ragazzo. Ma ci sarà un nuovo colpo di scena, infatti, Diego, dopo essere andato al laboratorio di arte presepiale con il padre, sembra aver preso una decisione definitiva. Cosa farà? Deciderà di dedicarsi ai presepi o lascerà senza parole Raffaele con una nuova idea? Per scoprirlo tutti sintonizzati questa sera, su rai 3! Un posto al sole vi aspetta!