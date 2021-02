Una puntata di Verissimo imperdibile quella di domani 13 febbraio su Canale 5 alle 16: ospiti e storie incredibili, emozioni assicurate.

Anche domani 13 febbraio, come ogni sabato, Silvia Toffanin ci aspetta nel suo salotto alle 16 su Canale 5. Interviste a tanti personaggi interessanti del mondo dello spettacolo ci terranno compagnia in un pomeriggio all’insegna delle emozioni. Innanzitutto, è attesa in studio la modella Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi. Melissa Satta, che da poco ha festeggiato i suoi 35 anni, si racconterà a cuore aperto parlando anche della separazione definitiva da Kevin Prince Boateng. I due avevano attraversato una crisi che sembravano aver superato, ma oggi le loro strade si sono divise. In studio anche Riccardo Fogli e Dodi Battaglia che racconteranno la loro lunghissima amicizia e le loro splendide carriere musicali. Ma le sorprese non sono certo finite qui. Scopriamo insieme chi sono gli altri ospiti.

Verissimo, puntata del 13 febbraio: tante le sorprese in arrivo

In anteprima a Verissimo, Francesco Sarcina presenta ‘Nel mezzo’, il libro in cui racconta per la prima volta tutta la sua vita, nella quale non sono mancati i momenti bui e difficili. La frizzante Jo Squillo poterà una ventata di allegria raccontando le varie tappe della sua carriera ricca di successi. Dalla musica alla moda, la bionda cantante è un volto amatissimo dal pubblico che l’attende con entusiasmo. Silvia Toffanin accoglierà anche Elena Santarelli. La bellissima modella e showgirl è madre di due bambini, Giacomo e Greta Lucia: purtroppo, come molti sanno, il piccolo Giacomo fu colpito da un tumore maligno al cervello. Fortunatamente, il peggio sembra passato: “Pochi giorni fa Giacomo ha fatto la sua ultima terapia e i vari controlli hanno dimostrato che il nostro bellissimo bambino ha vinto questa battaglia. La strada è ancora lunga e fatta di tanti controlli ma oggi io, Bernardo e Greta ci godiamo e condividiamo con voi che ci siete stati sempre vicini il sorriso di Giacomo che finalmente si riaffaccia completamente alla vita”, aveva scritto Elena sui social.

Insomma, le emozioni non mancheranno: non perdetevi l’appuntamento con Verissimo domani 13 febbraio.