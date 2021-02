Belen Rodriguez si riprende in bagno tra le stories di Instagram, ma nella foto spunta un ‘dettaglio’ imbarazzante: ecco quale

Maria Belen è una delle showgirl più amate della televisione italiana. La modella, nata in Argentina, possiede una bellezza straordinaria e un fascino irresistibile. La showgirl ha avuto successo in Italia nell’autunno del 2008, quando ha partecipato alla sesta edizione de L’Isola dei Famosi, dove si è classificata al secondo posto. Da lì è iniziata una lunga carriera televisiva, che l’ ha portata a condurre programmi televisivi abbastanza famosi, come Scherzi a parte, Sarabanda, il Festival di Sanremo nel 2011 fino a Tu si que vales, programma di successo in onda su Canale 5. Nel corso della sua carriera, la Rodriguez ha fatto parlare di sé anche sulle pagine di gossip. Quando è approdata in Italia era fidanzata con l’ex calciatore Marco Borriello. In seguito, la Rodriguez è stata fidanzata con Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi. Nel aprile del 2012, invece, ha conosciuto Stefano De Martino, divenuto poi suo marito e padre di Santiago, nato il 9 aprile del 2013. Dopo la fine della loro storia, la Rodriguez è stata fidanzata con Andrea Iannone, con Gianmaria Antinolfi ed infine con Antonino Spinalbese, con il quale aspetta un bambino.

Belen Rodriguez si riprende in bagno: spunta un ‘dettaglio’ imbarazzante

La Rodriguez è molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove presto festeggerà i dieci milioni di seguaci. Un traguardo meraviglioso per la showgirl. I suoi fan provengono da tutto il mondo, ma in modo particolare dall’Italia e dall’Argentina. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. Proprio ieri, mentre mostrava il suo make-up tra le stories del popolare social network, la showgirl argentina si è ripresa in bagno e nell’inquadratura è spuntato un ‘dettaglio’ assai imbarazzante, per il quale si è anche scusata con i suoi seguaci. L’ex moglie di Stefano De Martino ha girato un video senza accorgersi che dietro di lei c’era la carta igienica. La Rodriguez si è poi scusata con i fan, scrivendo: “Scusate per la carta igienica dietro“.

Siamo sicuri che, ammaliati dalla bellezza di Maria Belen, i suoi seguaci non abbiano assolutamente notato la carta igienica presente nell’inquadratura. In ogni caso, alla showgirl argentina si perdona tutto e le passeremo anche questo.