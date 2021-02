Attraverso un’Instagram Stories, Benedetta Parodi ha annunciato un’incredibile novità in arrivo: la notizia è davvero fantastica!

Carissimi fan e sostenitori di Benedetta Parodi, reggetevi forte, è in arrivo una clamorosa novità. E ad annunciarla è stata proprio la diretta interessata. Attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo profilo ufficiale, la famosa conduttrice televisiva non ha affatto potuto fare a meno di dare ai suoi followers questo splendido annuncio a sorpresa. Al momento, purtroppo, non possiamo darvi qualche informazione in più. Anche perché la stessa Parodi non è affatto scesa nei dettagli. Quello che, però, conta sapere è che prossimamente ci sarà qualcosa di bello che avverrà. ‘Lo sto mettendo in cantiere in questi giorni’, dice Benedetta Parodi ai suoi fan in diretta dalla sua cucina. Ma di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di sapere a cosa ci stiamo esattamente riferendo? Scopriamo insieme ogni cosa nel minimo dettaglio.

Benedetta Parodi, la splendida novità appena annunciata: cosa bolle in pentola?

Dare il ‘buongiorno’, seppure virtuale, ai suoi sostenitori è diventata una vera e propria routine. In diretta dalla cucina della sua casa, bella più che mai e con davanti una calda tazza di caffè, Benedetta Parodi non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. Lo ha fatto, ad esempio, ieri mattina. Quando, attraverso una serie di Instagram Stories, è stata la protagonista di un piacevole ‘screzio’ con i suoi sostenitori. E lo fatto anche qualche ora fa. Con indosso un maglione a collo alto giallo e già pronta ad iniziare una nuova giornata, la conduttrice televisiva non ha affatto potuto fare a meno di annunciare un’incredibile novità in arrivo. ‘In questo periodo sto cucinando davvero tantissimo’, ha detto la Parodi. Anticipando, quindi, la sorpresa. Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la moglie di Fabio Caressa stia mettendo in cantiere un libro nuovo. A distanza di alcuni mesi dall’uscita di ‘Una Poltrona in Cucina’, la Parodi sta ‘studiando’ e progettando un nuovo libro di ricette. Un libro che, badate bene, sarà davvero speciale. Perché, da quanto rivelato, volendo seguire i consigli dei suoi sostenitori, potrebbe contenere numerose ricette per bimbi e, soprattutto, gluten free.

Noi non vediamo l’ora di saperne di più, voi?