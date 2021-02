Caterina Balivo è felicemente sposata con Guido Maria Brera, ma sapete chi è stato il suo ex compagno? È il figlio di un ex ministro.

Caterina Balivo è una delle più grandi conduttrici televisive italiane, c’è da ammetterlo. Attualmente in onda nei panni di giudice ne ‘Il Cantante Mascherato’, la bellissima napoletano è stata, per diversi e numerosi anni, la colonna portante dei nostri pranzi. Dapprima con ‘Detto Fatto’ ed, in seguito, con ‘Vieni da Me’, la simpaticissima Balivo ci ha intrattenuto con dei programmi davvero speciali. E, soprattutto, super divertenti. Certo, attualmente, come svelato dalla diretta interessata a ‘Domenica In’, ha deciso di abbandonare un po’ il piccolo schermo per amore, eppure quando si pensa a lei, c’è sempre un dolce e tenero pensiero da rivolgerle. Ecco, ma tralasciando l’aspetto lavorativo, che si può chiaramente intuire che è noto davvero a tutti, cosa sapete esattamente su di lei? In particolare, quindi, cosa conosciamo della sua vita privata? Certo, sappiamo che, dal 2014, è diventata la signora Brera. Ed è anche diventata mamma del piccolo Guido Alberto e della principessa Cora. Eppure, cosa sappiamo della sua vita sentimentale pregressa? Ad esempio, chi è stato l’ex compagno della Balivo?

Prima di Guido Maria Brera sapete chi era l’ex compagno di Caterina Balivo?

Dal 2014, come dicevamo precedentemente, Caterina Balivo è convolata a nozze con Guido Maria Brera. E, rispettivamente nel 2012 ed, in seguito, nel 2017, è diventata mamma del piccolo Guido Alberto e della piccola Cora. Ecco, ma siete curiosi di sapere chi c’era prima di lui? Secondo voi, prima di fidanzarsi e convolare a nozze con il noto manager finanziario Brera, la bellissima conduttrice televisiva era fidanzata? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe proprio di si. Ebbene, a questo punto la domanda è lecita: chi è stato il suo ex compagno? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, stando a quanto si legge dal web, sembrerebbe che l’ex fidanzato della Balivo sia proprio il figlio di un ex ministro, purtroppo deceduto nel 2013. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Da quanto si apprende, sembrerebbe che l’ex compagno di Caterina Balivo sia proprio Nicola Maccanico, figlio di Nicola. Sembrerebbe, infatti, che i due abbiano fatto coppia fissa dal 2008 per circa tre anni. Ma, purtroppo, non abbiamo ulteriori informazioni su di loro.

Il retroscena sul primo incontro con il marito

Come è avvenuto l’incontro tra Caterina Balivo e il suo futuro marito? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata la diretta interessata a Oggi. Sembrerebbe che il loro primo incontro sia avvenuto proprio per puro caso. E che a far scoccare la scintilla sia stata proprio una paparazzata.

