Andrea Zenga è uno dei concorrenti del GF Vip, ma chi è esattamente suo fratello Nicolò? Tutto quello che occorre sapere su di lui.

È da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip che, lo sappiamo benissimo, non si fa altro che parlare della famiglia di Andrea Zenga. Fortemente legato a sua mamma Roberta Termali e suo fratello maggiore Nicolò, l’ex concorrente di Temptation Island non ha mai nascosto si aver avuto un rapporto piuttosto nullo con suo padre Walter Zenga. I due, per tantissimi anni, non hanno avuto rapporti. E sembrerebbe che, dopo il confronto tanto atteso nella casa del GF Vip, siano seriamente intenzionati a ricucire i loro rapporti. Ecco, ma in attesa di scoprire come si evolverà la situazione, siete curiosi di sapere ogni cosa su Nicolò? Sappiamo benissimo che il suo nome è stato pronunciato più volte da Andrea durante l’incontro con suo padre. Ecco, ma cosa occorre sapere esattamente su di lui? Cosa fa esattamente nella vita, il giovane Nicolò? O, in linea del tutto generale, siete curiosi di conoscere la sua età, la sua vita privata e molto altro ancora? Bene, siete nell’articolo giusto. Scopriamo tutto quello che occorre sapere su di lui.

Chi è Nicolo Zenga, il fratello di Andrea? Età, Instagram e la sua più grande passione

Più volte abbiamo sentito pronunciare da Andrea Zenga il nome di suo fratello Nicolò. Ecco, ma chi è esattamente? O, per meglio dire, cosa occorre sapere su di lui? In diverse occasioni, il giovane ex concorrente di Temptation Island ha asserito che suo fratello maggiore è stato colui che, spesso e volentieri, ha tentato di cercare suo padre. E, quindi, di ricucire il rapporto tra loro. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: cosa c’è da sapere su di lui? Procediamo con ordine. E cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il giovane Nicolò sia nato ad Osimo, in provincia delle Marche. E che abbiamo intrapreso una strada lavorativa completamente diversa da quella di suo padre. Si legge, infatti, che non si sia affatto dedicato all’attività di calciatore o uomo dello spettacolo, piuttosto sembrerebbe che sia vicepresidente di un’importante società che si dedica esclusivamente alla costruzione e progettazione di perforatrici idrauliche. Per quanto riguarda il suo profilo Instagram, invece, sappiamo che ha un canale seguitissimo. Pensate conta più di 20 mila followers. E che, infine, sia solito a condividere scatti che rappresentano alla grande la sua passione: i viaggi.

Vita privata: sapete che è fidanzato con una nota attrice?

Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Ebbene. Nicolò Zenga è felicemente sposato. E, badate bene, la donna che le fa battere il cuore è un volto per nulla sconosciuto. Stiamo parlando proprio di lei: Marina Crialesi, ex protagonista della soap opera ‘Un Posto al Sole’.

Insieme sono davvero bellissimi, vero?