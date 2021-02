Chiara Ferragni, questa non ci voleva: pessima notizia per l’influencer

Chiara Ferragni, questa non ci voleva: pessima notizia per la nota influencer, ecco cosa è successo.

Brutta notizia per Chiara Ferragni, regina delle influencer italiani. Secondo quanto stabilito da Tribunale di Milano, la Ferragni dovrà risarcire il gruppo Tecnica di Giaviera del Mondello, azienda che ha creato, prodotto e venduto i i Moon Boot. Si tratta dei famosi doposci, ispirati alle calzature indossate da Neil Armstrong per lo sbarco sulla Luna. Calzature che Chiara Ferragni avrebbe “copiato” lanciando i suoi snow boots, che avrebbero una somiglianza evidente con i Moon Boots. La cifra del risarcimento sarà accordata in forma privata.

Si è conclusa con una brutta notizia per Chiara Ferragni la battaglia legale nata dopo l’uscita degli snow boots della linea dell’influencer. Calzature per creare le quali, secondo quanto deciso dal Tribunale di Milano, la Ferragni ha ‘copiato’ i Moon Boot. Questi ultimi sono una vera e propria opera di design, regolati dalle norme dei diritti d’autore, oltre che un must per gli amanti degli sci. È per questo motivo che la giovane influencer dovrà risarcire il gruppo Tecnica, che ha inventato i famosi doposci ben 52 anni fa. Gli snow boots di Chiara Ferragni sono prodotti da tre aziende, che commercializzano capi del marchio della influencer: Mofra Shoes di Barletta, Diana Srl e Serendipity Srl. La cifra del risarcimento non è stata resa nota e verrà quantificato, come riportato dalla Tecnica Group, in un accordo in forma privata.

Chiara Ferragni in dolce attesa

Un brutto colpo per la Ferragni che, però, sta vivendo un momento davvero magico. La regina delle influencer, seguita da ben 22,5 milioni di followers, è incinta del suo secondo bebé, che sarà una femminuccia. La famiglia si allarga, dopo l’arrivo del dolce Leone, per la gioia di mamma e papà Fedez. Anche per lui, tante splendide novità in arrivo, a partire dalla partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. In coppia con Francesca Michielin, Fedez sarà proprio uno dei 26 big in gara della prossima edizione della kermesse, che si terrà dal 2 al 6 marzo 2021. Voi la seguirete?