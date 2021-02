Elisabetta Canalis annuncia su Instagram di aver completato la vaccinazione anti Covid: ora potrà finalmente realizzare un grande sogno.

Splendida notizia per Elisabetta Canalis: la showgirl, ormai da tempo residente negli Stati Uniti, ha già completato il vaccino anti Covid. Ha infatti già fatto il richiamo, quindi per lei è l’inizio di una nuova fase sicuramente migliore. Tramite un video condiviso nelle stories sul suo profilo Instagram, l’ex velina si è mostrata con la mascherina sul viso nel momento dell’iniezione. “Finalmente questo giorno è arrivato, non solo il vaccino ma anche il richiamo è stato fatto”, ha scritto. Terminato il tutto, ha poi aggiunto: “Sono grata a questo Paese per avermi dato la possibilità di vaccinarmi”. Ma c’è di più: Elisabetta ha un progetto da realizzare ora.

Elisabetta Canalis, la gioia più grande dopo il vaccino anti Covid

Da un anno ormai l’incubo Covid ha perseguitato tutti e continua a farlo: la speranza del vaccino però sembra aver squarciato le nubi. Così è stato anche per Elisabetta Canalis, al settimo cielo per essersi finalmente sottoposta all’iniezione. Ora per lei è il momento di tornare a fare progetti: “La prossima settimana finalmente potrò riabbracciare mia madre che preferirei potesse essere qui al posto mio in questo momento”, ha scritto. Se la bellissima sarda ha già potuto completare la vaccinazione con tanto di richiamo, è perché negli Usa la situazione è un po’ diversa rispetto all’Italia. Gli under 65 hanno già avuto accesso al vaccino Moderna dai primi del mese di febbraio. Ricordiamo infatti che Elisabetta vive in America del nord con suo marito Brian Perri, famoso chirurgo. I due si sono sposati nel 2014 ed hanno una figlia, Skyler Eva.

Auguriamo alla splendida Canalis di poter volare verso la Sardegna per riabbracciare sua madre molto presto e di godersi il più possibile quel bellissimo momento.