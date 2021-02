In questa foto è un ex concorrente del GF Vip da bambino: l’avete riconosciuto? È anche il fidanzato di una bellissima ragazza.

Riconoscerlo in questa foto è davvero facilissimo. Stiamo parlando proprio di lui: un ex amatissimo concorrente del Grande Fratello Vip. Si, avete letto proprio bene: dal visito atletico e con una spudorata passione per lo sport, nel suo passato, il giovane conta la sua partecipazione al famoso reality di Canale 5. Una partecipazione che, diciamoci la verità, gli ha cambiato drasticamente la vita. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: durante la sua partecipazione non soltanto ha trovato l’amore con la ‘a’ maiuscola, ma ha saputo conquistare letteralmente le simpatie di tutto il pubblico italiano. Per non parlare poi del fatto che, soprattutto su Instagram, è diventata una vera e propria celebrità. Ecco, ma chi è questo ex concorrente del GF vip da bambino? Siete curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Chi è questo ex concorrente del GF Vip da bambino?

Siete riusciti, quindi, ad indovinare chi è questo bellissimo bambino? Come dicevamo precedentemente, qualche anno fa, ha preso parte al GF Vip. E, in un vero e proprio batter baleno, ha saputo conquistare il cuore degli italiani. E non solo il loro, sia chiaro. È proprio tra le mura della casa di Cinecittà, infatti, che è riuscito a trovare l’amore. E a diventare, in un vero e proprio batter baleno, l’uomo più invidiato di Italia. Siete proprio curiosi di sapere esattamente di chi stiamo parlando? Beh, diteci la verità: questi indizi che vi abbiamo dato, sono stati più che sufficienti a risolvere ‘l’indovinello’? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa: stiamo parlando di Ignazio Moser. Ebbene si, avete letto proprio bene. È proprio lui l’ex concorrente del GF Vip ad essere raffigurato in questo scatto da bambino. L’avreste mai detto?

La spiacevole disavventura denunciata su Instagram

Proprio qualche ora fa, attraverso una storia su Instagram, Ignazio Moser ha raccontato ai suoi sostenitori di essere stato derubato in casa sua.

Una spiacevole disavventura, da come si può chiaramente comprendere.