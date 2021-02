Fedez ha ricevuto un regalo speciale: mostra il suo bustino sui social, secondo voi gli somiglia? Date un’occhiata.

E’ uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più famosi in Italia. Fedez, famoso rapper e personaggio televisivo italiano, con gli anni ha conquistato un successo davvero incredibile. Con milioni di follower sui social, insieme a sua moglie Chiara Ferragni, rappresenta uno dei volti più seguiti del nostro paese. Durante l’emergenza Covid i Ferragnez hanno dato il loro contributo dando vita ad una raccolta fondi che ha ottenuto risultati grandiosi. Grazie al loro impegno solidale nel corso dell’emergenza sanitaria, hanno ricevuto un magnifico riconoscimento. Regali a non finire per il famoso rapper, prossimo ‘Big’ al Festival di Sanremo 2021 insieme a Francesca Michelin. Nelle ultime ore sui social ha mostrato a tutti il suo ‘bustino’ avuto in regalo. Date un’occhiata!

Fedez e il bustino ricevuto in regalo: gli somiglia? Giudicate voi

Fedez nelle sua IG story ha mostrato a tutti i suoi follower un regalo speciale che ha ricevuto. ‘Grazie al signor Gennaro e il signor Rosario per questo bellissimo bustino di me medesimo di quanto ero il Justin Bieber di Rozzano e non avevo ancora i capelli bianchi’ scrive come testo. Lo sfondo è una foto del noto rapper che mostra a tutti la sua ‘statuetta’. Guardate un po’ qui:

Pre Sanremo

Le ultime settimane non sono state grandiose per il famoso rapper e personaggio televisivo. Il web si è rivoltato contro Fedez e la Michelin, prossimi concorrenti del Festival, per un piccolo errore commesso. Per sbaglio il giovane milanese ha pubblicato nelle IG story un brevissimo spezzone del brano che presenterà a Sanremo insieme alla cantante. Per qualcuno l’errore doveva esser pagato caro ma per fortuna non è andata così: la Rai ha deciso di non punire il rapper. Non ci resta che attendere il 2 marzo: fino al 6 marzo ci sarà il grandioso Festival italiano, lo show più seguito nel nostro paese, in onda su Rai 1.