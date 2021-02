Una clamorosa anticipazione arriva a poche ore dalla diretta del GF VIP: il concorrente non si aspetta affatto che farà un incontro ‘a tre’. Ecco cosa succederà stasera.

Torna questa sera di venerdì 12 febbraio una nuova puntata del Grande Fratello VIP. L’edizione in corso è una delle più seguite degli ultimi anni ma soprattutto la più lunga. Il reality doveva terminare nel mese di dicembre ma ha deciso di prolungare la messa in onda: la finale è in programma la sera del 1 marzo. L’atmosfera nella Casa è sempre piuttosto calda: spesso si accendono duri scontri nella Casa più spiata d’Italia. Uno degli ultimi ha visto protagoniste Giulia Salemi e Stefania Orlando: questa sera probabilmente le due concorrenti avranno modo di affrontare il tema. Aria di chiarimento? Purtroppo non possiamo saperlo, aspettiamo la diretta di stasera. Dalle anticipazioni trapelano grandi colpi di scena e sorprese: una di queste arriverà per Andrea Zenga. Il canale Instagram del reality ha appena annunciato che ci sarà un incontro davvero clamoroso. Ecco chi incontrerà il gieffino.

GF VIP, clamorosa anticipazione: incontro attesissimo, il concorrente non se lo aspetta

Questa sera di 12 febbraio 2021 è attesa una puntata incredibile: anche per questa puntata Alfonso Signorini non deluderà certo i suoi telespettatori. Il GF VIP ha fatto sapere a poche ore dalla diretta che ci sarà un incontro davvero inaspettato in puntata. Parliamo di una ‘riunione di famiglia’: entreranno nella Casa Walter e Nicolò Zenga, padre e fratello del giovane Andrea, concorrente del reality. L’ex portiere incontrerà entrambi i figli per un chiarimento definitivo. I Zenga ripartiranno da zero e daranno vita ad un magnifico rapporto? Attendiamo con ansia la puntata di questa sera per assistere all’incredibile incontro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Con questo post pubblicato sui social, il GF VIP ha regalato uno spoiler ai fan del programma: “E’ tempo di reunion familiare nella Casa del GF VIP. Walter Zenga incontra entrambi i figli Andrea e Nicolò per un definitivo chiarimento. Vi aspettiamo oggi, in prima serata su Canale 5” è quanto si legge nella didascalia. Non ci resta che attendere l’inizio della puntata!