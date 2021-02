Dopo i turbolenti momenti avvenuti al GF Vip, arriva una confessione inaspettata: “Va curata”, questo quanto dichiarato.

Quest’anno il Grande Fratello Vip sta riscontrando un grande successo, i telespettatori sono sempre più presi da quanto avviene all’interno della casa più spiata d’Italia. Nelle ultime settimane l’atmosfera è stata turbata dalla notizia della morte del fratello di Dayane Mello, scomparso alla giovane età di 27 anni. La modella, dopo aver appreso quanto successo, ha deciso di restare in casa. Una scelta presa dalla consapevolezza di poter ricevere dai suoi compagni di avventura, l’affetto necessario, e la forza per riuscire a superare questo drammatico momento. Ma a toccare l’apparente quiete, è stata anche l’espulsione di Alda D’Eusanio. Infatti, la giornalista ha dovuto abbandonare immediatamente la casa, sabato scorso, per il suo comportamento, in particolare per le sue reiterate affermazioni ritenute offensive. Le ultime riferite al compagno di Laura Pausini. A tal proposito arriva una confessione inaspettata, che si riferisce proprio alla D’Eusanio: “Va curata”.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

GF Vip, inaspettata rivelazione: “Va curata”, l’ha detto per la prima volta

La casa del Grande Fratello Vip è continuamente animata da scontri accesi, e rivelazioni inaspettate, ma ovviamente non mancano gli abbracci e le carezze. Come abbiamo anticipato, le ultime settimane sono state attraversate da un turbinio di emozioni contrastanti. Purtroppo, la morte del fratello di Dayane Mello ha scosso letteralmente tutti i concorrenti nella casa, a tal punto di aver pensato di lasciare il reality, dando così la vittoria alla bella modella. Nonostante gli alti e i bassi, la vita all’interno del GF Vip è proseguita. A colpire i telespettatori, è stata la squalifica di Alda D’Eusanio. Infatti, sabato scorso la giornalista ha dovuto abbandonare la casa immediatamente. Non è stato più possibile accettare le sue affermazioni, e così è avvenuta l’espulsione. Ma a pochi giorni dalla sua uscita, sono arrivate le prime parole, non sue, ma dal famoso psichiatra Alessandro Meluzzi. “Con l’incidente e il coma la D’Eusanio ha perso il concetto del limite. Alda va capita, protetta, forse curata. Ha bisogno di umanità, amore, medicina. Gli autori non dovevano prenderla al Grande Fratello Vip”, ha dichiarato.

Questo quanto sostenuto da Meluzzi, dopo la situazione che ha coinvolto e visto protagonista Alda. Dalla sua squalifica, sono passati diversi giorni, e la giornalista non ha ancora dato un segno al riguardo, le sue uniche parole sono state: “Appena capisco bene cosa è successo… ne riparliamo”.