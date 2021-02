GF Vip, clamoroso colpo di scena: accadrà questa sera in puntata, nessuno lo immagina.

Manca poco per una nuova, ricchissima, puntata del GF Vip. Una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena. La finale del 1 marzo è sempre più vicina e i vip, ormai, sono entrati nel vivo del gioco. Cosa accadrà nella diretta di questa sera? Sicuramente ci sarà il verdetto del televoto: uno tra Maria Teresa Ruta, Andrea Zenga e Samantha De Grenet dovrà abbandonare la casa. Ci sarà, inoltre, un inaspettato incontro a tre tra Walter Zenga e i suoi due figli, Andrea, che è in casa, e Nicolò: il concorrente non se lo aspetta affatto, come reagirà? Ma, nelle ultime ore, è trapelata anche un’altra indiscrezione: ecco cosa potrebbe accadere proprio questa sera, in diretta.

GF Vip, clamoroso colpo di scena: accadrà questa sera, la finale è sempre più vicina

Pronti per una nuova puntata del GF Vip? Mancano poche ore alla diretta e l’attesa per i telespettatori cresce sempre più. Quella di stasera si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena, a partire dal verdetto del nuovo eliminato. Ma non è l’unico decreto che avremo questa sera! Secondo le ultime indiscrezione trapelate sul web, questa sera scopriremo il terzo finalista di questa edizione. Accadrà tutto durante la diretta o sarà aperto un televoto per più giorni? Questo non è ancora chiaro, quel che è certo è che presto un nuovo concorrente si unirà a Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli, che sono già ufficialmente in finale.

Dopo l’annuncio dell’eliminato, potrebbe esserci quindi la consueta “catena”, al termine della quale potrebbero esserci i candidati al prossimo televoto. Un televoto che, però, non sarà eliminatorio ma decreterà il terzo finalista ufficiale della quinta edizione dello show. Per conoscere tutti i dettagli, però, non ci resta che attendere qualche ora e seguire la diretta. Alfonso Signorini è pronto a tenerci compagnia, con clip, scoop e colpi di scena. Appuntamento alle ore 21 e 40 su Canale 5. Le avventure dei vipponi vi aspettano! E voi, chi vorreste in finale!