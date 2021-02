GF Vip, Dayane e Rosalinda: arriva una decisione a sorpresa per le due concorrenti del reality show.

Insieme a quella formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, sono loro la vera coppia di questo GF Vip 5. Parliamo di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò (Adua Del vesco), due tra le concorrenti più amate di questa edizione del reality. Un’amicizia davvero intensa, quella che lega le due gieffine, che sin dal primo giorno hanno legato tantissimo. Non sono mancati momenti di tensione tra loro, ma, alle fine, l’amore che le lega ha sempre avuto la meglio. Soprattutto nelle ultime settimane, quando, dopo il tragico lutto che subito Dayane, Rosalinda è stata fondamentale per la modella. E, a quanto pare, il rapporto tra le due è continuato a destinare anche al termine del programma. Cosa ne sarà delle “Rosmello” dopo il 1 marzo? Ecco cosa hanno raccontato loro: c’è una promessa che Rosalinda ha fatto a Dayane e che non può non mantenere.

GF Vip, la decisione di Dayane e Rosalinda: lo faranno al termine del reality

Il GF Vip 5 sta volgendo al termine. Mancano pochi giorni al gran finale e, tra i vip, iniziano a nascere i primi bilanci. Rosalinda Cannavò ha ammesso che tra le cose che le mancheranno di più c’è il fatto di vivere con Dayane Mello. Le due amiche infatti hanno vissuto queste esperienza in casa quasi in simbiosi, dormendo insieme e supportandosi in ogni occasione. Non sono mancati giorni di liti e tensioni, ma quando un affetto è sincero, tutto si supera. E di una cosa le Rosmello sono certe: la loro amicizia continuerà anche dopo il programma. Proprio a questo proposito, Rosalinda ha promesso a Dayane che, per i primi tempi, andrà a vivere da lei! A confermarlo è stata proprio la brasiliana, in un confessionale trasmesso oggi nel daytime. La Mello ha rivelato che andranno a vivere insieme, lei, la sua piccola Sophie e Rosalinda, in attesa del ritorno del fratello dal Brasile. Una notizia splendida per i fan delle “Rosmello”, che potranno vedere insieme le loro beniamine anche quando le telecamere della casa del GF Vip si spegneranno.

E voi, state seguendo questa edizione del GF Vip? Chi vorreste in finale insieme a Dayane e Pierpaolo Pretelli?