Lite in studio tra Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio: il cantante accusa la concorrente di essere una stratega, scoppia il caos.

Puntata non semplice per Maria Teresa Ruta: alla concorrente sono state mostrate delle clip in cui i suoi migliori amici nella Casa del GF Vip, Tommaso e Stefania, mettevano in dubbio la sua coerenza e trasparenza. A far scricchiolare la fiducia nei confronti della coinquilina, l’episodio che vedeva coinvolto il cantante Francesco Baccini, intervenuto nella scorsa puntata per dare la propria versione dei fatti. Anche qualcun altro aveva espresso la sua disapprovazione verso l’atteggiamento della Ruta: stiamo parlando Cristiano Malgioglio, che l’aveva accusata di essere una grande stratega. Stasera Maria Teresa ha potuto raggiungere lo studio del GF Vip ed avere un confronto diretto proprio con Malgioglio.

GF Vip, Maria Teresa Ruta contro Cristiano Malgioglio, caos e urla in studio

Arrivata in studio, la Ruta ha sfogato la sua rabbia per le affermazioni di Malgioglio. Quest’ultimo si è però difeso dicendo che aveva detto quelle parole scherzosamente, ma che si è sentito profondamente offeso da alcune frasi pronunciate dalla Ruta in alcuni confessionali i questi giorni. La giornalista aveva infatti accusato il cantautore di aver fatto una sceneggiata durante la confessione di Tommaso Zorzi sull’innamoramento per Francesco Oppini. Visibilmente alterato, Cristiano ha urlato di aver agito spontaneamente, per semplice affetto verso un ragazzo che in quel momento stava soffrendo per amore. I due si sono rinfacciati diversi gesti fatti quando entrambi erano nella Casa di Cinecittà. Uno scontro molto acceso, in cui è intervenuta anche Guenda Goria, difendendo sua madre dalle tante accuse ricevute.

A peggiorare la situazione anche una clip che mostrava altri coinquilini lamentarsi dei comportamenti di Maria Teresa ritenuti esibizionisti ed esagerati. Voi cosa ne pensate? Siete d’accordo con Malgioglio?