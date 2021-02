GF Vip, Giulia Salemi rischia di affogarsi durante un gioco: attimi di panico in casa fra i concorrenti, cos’è successo.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip non c’è mai pace, gli scontri sono all’ordine del giorno. L’atmosfera è continuamente animata da litigi fra i concorrenti, l’ultimo sorto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi è stato davvero acceso. Infatti, la puntata di lunedì ha portato a galla diversi dissapori, e così è stato inevitabile lo scontro. Non mancano però momenti di forte armonia in casa. Mercoledì c’è stata la seconda puntata del Gf Late Show, dove alla base di questo format portato avanti da Tommaso Zorzi era coinvolto l’intrattenimento, attualità, sketch e performance musicali. Durante una prova, Giulia Salemi ha quasi rischiato di affogarsi: ecco quanto successo.

Giulia Salemi rischia di affogarsi: è successo durante un gioco al Gf Vip Late Show

Una settimana movimentata questa appena trascorsa al Grande Fratello Vip, toccata da sentimenti contrastanti. Come sappiamo, sabato scorso è avvenuta la squalifica di Alda D’Eusanio. Le sue continue affermazioni hanno portato all’espulsione immediata. Le ultime rivolte al compagno di Laura Pausini hanno destato un forte caos, e non sono mancate le polemiche, molti, infatti, si sono scagliati contro la giornalista. Per questo, il Gf Vip ha deciso di prendere una scelta immediata, e così è avvenuta la squalifica. Il tutto è proseguito all’interno della casa e a colpire i telespettatori è stato uno show portato avanti da Tommaso Zorzi, che ha riscosso grande apprezzamento, risultando seguitissimo. Durante tale format, i concorrenti dovevano affrontare delle prove. Una di queste ha visto la presenza di Giulia Salemi e Rosalinda, che una volta aver risposto ad una domanda scomoda sono state costrette a bere uno ‘shot schock‘. Ma c’è stato un piccolo inconveniente. La Salemi ha quasi rischiato di affogarsi, non riuscendo a bere il contenuto del bicchiere. I compagni hanno urlato animatamente, e in seguito hanno cercato di spingere la ragazza a continuare a sorseggiare (Com’è Qui possibile vedere).

Ovviamente si è trattato soltanto di un gioco. Giulia ha rischiato, perchè, come è evidente non riusciva a buttar giù il tutto, quasi come se avesse un rigetto. Lo show è proseguito tra le risate e il divertimento, con i telespettatori che seguivano la diretta entusiasti ed estasiati.