Gf Vip, Pierpaolo e Giulia: il ‘parente’ torna a parlare, come la prenderanno? Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Procede a gonfie vele l’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due concorrenti si sono conosciuti nella casa del GF Vip e, inaspettatamente, tra loro è nato un forte sentimento. Un sentimento che, soprattutto all’inizio, ha dovuto lottare contro lo scetticismo di molti: da una parte dei fan ad alcuni coinquilini, in molti non hanno visto di buon occhio la nuova coppia. Tra questi, anche alcuni familiari di Pierpaolo, che in varie occasioni hanno lasciato intendere di preferire il percorso del figlio dei primi mesi, quando era legato ad Elisabetta Gregoraci. Frasi che hanno ferito Pretelli, che è arrivato ad un duro scontro con il fratello proprio per questo motivo. Quello che Pierpaolo non sa, però, è che poche ore fa qualcuno della sua famiglia ha parlato ancora. Ecco cosa è successo

Gf Vip, Pierpaolo e Giulia: il ‘parente’ torna a parlare, si tratta di Giulio Pretelli

Nonostante la promessa fatta a Pierpaolo di non rilasciare più interviste e non commentare in tv, Giulio Pretelli torna a parlare del Gf Vip. Lo ha fatto ieri sera, in dirette su Instagram con Casa Chi. Il fratello del finalista, però, sembra aver cambiato completamente idea rispetto ai mesi precedenti, spiegando nei dettagli il pensiero della loro famiglia: “Ci eravamo affezionati all’amicizia con Elisabetta Gregoraci, ma non possiamo andare contro il pensiero di Pierpaolo. All’inizio siamo andati contro, ma dopo il confronto con lui ho cambiato idea. Ho visto lui andare contro suo fratello per la sua donna. Ho capito che è innamorato e sono fiero di lui”. Giulio, inoltre, ammette che sia lui che la sua famiglia sono stati inizialmente influenzati dai fan, che, affezionati alla coppia “Gregorelli”, hanno inveito contro la nuova coppia che si stava formando in casa: “Abbiamo ricevuto tantissimi attacchi sui social, assurdo per un gioco tutto questo accanimento”.

E Giulia spezza una lancia a favore della Salemi anche per quanto riguarda l’aereo dedicato ad Elisabetta Gregoraci e Ariadna Romero. Un aereo, secondo Giulio, mandato esclusivamente dai fan della Gregoraci e non di Ariadna: “Sono fan contro Giulia, è stata una provocazione nei confronti di Giulia non molto carina”. Insomma, stavolta Pierpaolo può essere felice delle parole del fratello! Signorini farà sentire l’intervista ai vip in casa? Non ci resta che attendere la prossima puntata!