Nella Casa del GF VIP questa sera di 12 febbraio ci sarà un incontro davvero inaspettato: è previsto un confronto di fuoco. Ecco cosa succederà stasera.

Questa sera di venerdì 12 febbraio 2021 è attesa una nuova puntata del GF VIP. Sorprese e colpi di scena ovviamente non mancheranno: Alfonso Signorini regalerà intrattenimento ai telespettatori con incontri davvero bollenti. Vi abbiamo già svelato che questa sera ci sarà la riunione familiare attesissima: entreranno nella Casa Walter e Nicolò Zenga per avere un confronto a tre con Andrea. Il concorrente non se lo aspetta affatto! E’ previsto un nuovo incontro davvero a sorpresa: protagonista sarà Maria Teresa Ruta! Sentite cosa ha appena rivelato il GF VIP!

GF VIP, ingresso a sorpresa nella Casa: stasera ci sarà un confronto di fuoco

Il GF VIP questa sera di venerdì 12 febbraio regalerà sorprese ai concorrenti davvero incredibili. Maria Teresa Ruta non sa proprio cosa le aspetta questa sera nella puntata in diretta. Il GF VIP fa sapere con un post su Instagram che Cristiano Malgioglio ha qualcosa da ridire alla giornalista, concorrente del reality! Stasera l’ex gieffino e la Ruta si confronteranno senza troppi peli sulla lingua, scrive il reality sui social!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Cosa è successo?

Nella puntata del GF VIP andata in onda l’8 febbraio, Cristiano Malgioglio ha usato parole molto dure contro Maria Teresa. L’ha definita stratega, falsa: “E’ talmente straordinaria che appena esce dalla Casa del Grande Fratello deve aprire una scuola di recitazione” sono state alcune delle parole dell’ex gieffino. “Lei è stratega perché piange con il niente, si emoziona, è una grande attrice”, continua il cantautore in puntata. La concorrente replica: “Cosa vuoi che dica. Non so che dire, Malgioglio che parla di me? Sono felice. Volevo diventare come Monica Vitti, non ci sono riuscita mi hanno fatto fare la giornalista”.