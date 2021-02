Lo splendido annuncio a sorpresa di Giulia De Lellis è appena arrivato: aspettavamo da tempo questa fantastica notizia, finalmente!

Dopo la notizia riportata da ‘Giornalettismo’, sembrerebbe proprio che Giulia De Lellis sia la protagonista di un’altra splendida notizia. E, pensate, ad annunciarla è stata proprio la diretta interessata. Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non perde mai occasione di poter condividere con i suoi sostenitori ogni cosa che le accade. E così, oltre che pubblicare degli incantevoli scatti fotografici, che, tra l’altro, descrivono alla grande la sua immensa bellezza, la De Lellis è anche solita raccontare ogni cosa con il suo pubblico. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, a distanza di alcuni mesi dall’inizio di questo suo nuovo progetto, Giulia ha reso partecipi i suoi sostenitori di uno splendido annuncio. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Giulia De Lellis, l’annuncio appena arrivato: la notizia inattesa

Lo splendido annuncio a sorpresa, come dicevamo precedentemente, è appena arrivato. E, in un vero e proprio batter baleno, ha reso entusiasti e felici tutti i sostenitori della bellissima Giulia De Lellis. Sempre disposta a rendere partecipi i suoi followers su tutto quanto le accade, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, visibilmente compiaciuta e felice, non ha affatto potuto fare a meno di aggiornarli su un’importante novità in arrivo. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, ci stiamo riferendo ad un importante annuncio inerente alla sua vita lavorativa. Ne volete sapere davvero di più, vero? Seguiteci:

Ebbene si, avete letto proprio bene: Giulia De Lellis oggi, Venerdì 12 Febbraio, ha ultimato le riprese del suo primo film. Un’emozione davvero indescrivibile, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha reso entusiasta la stessa De Lellis. Insomma, che dire?! Noi non vediamo l’ora di vederla in azione, voi?