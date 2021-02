Giulia Salemi, retroscena pazzesco: c’entra Francesco Facchinetti; ecco cosa ha raccontato sulla concorrente del GF Vip 5.

Il Grande Fratello Vip 5 prosegue e le avventure dei vipponi continuano ad appassionare milioni di telespettatori. Che non vedono l’ora di scoprire chi vincerà questa lunga ed intensa edizione del reality di Canale 5. Tra i protagonisti assoluti ci sono sicuramente Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, che, nelle ultime settimane, sono sempre più distanti. A parlare del loro rapporto è stato anche Francesco Facchinetti, ospite nell’ultima puntata di CasaChi. È proprio durante la diretta che Facchinetti ha rivelato un retroscena inaspettato che riguarda proprio la Salemi! Scopriamo cosa ha raccontato.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Giulia Salemi, retroscena pazzesco: “Mi ha chiesto di lavorare con lei e ho detto no”, parla Francesco Facchinetti

Giulia Salemi è una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip. Nonostante sia entrata mesi dopo, la influencer italo persiana è entrata in poco tempo nelle dinamiche del gioco, trovando l’amore di Pierpaolo Pretelli, ma attirando anche un bel po’ di antipatie. A parlare di lei è stato anche Francesco Facchinetti, nell’ultima puntata di Casa Chi. Il conduttore e agente ha speso belle parole per la gieffina, rivelando anche un retroscena che nessuno conosceva: “Giulia per me è fortissima, ha una grandissima forza di volontà, io la conosco da tantissimo tempo. Il messaggio che le deve arrivare è che basta lei per realizzare quello che ha in testa, il troppo a volte stroppia”. Poi, l’inaspettata rivelazione: “Mi ha chiesto di lavorare con lei un sacco di volte e ho detto di no. Adesso avrei voglia io di lavorare con lei e mi ha detto di no. Ci sta, è il gioco delle parti e mi piace anche raccontarlo”, ammette Francesco.

Non ci resta che attendere le prossime puntata per scoprire chi riuscirà a conquistare la tanto agognata finale e, soprattutto, chi salirà sul gradino più alto del podio? Tra i candidati alla vittori, i nomi più caldi sono quelli di Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Chi la spunterà? Intanto godiamoci la puntata di questa sera, venerdì 12 febbraio 2021! I colpi di scena saranno tantissimi, a partire dal confronto a tre tra i fratelli Zenga e il padre Walter. Appuntamento alle ore 21 e 30, su Canale 5!