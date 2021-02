Tutto quello che c’è da sapere sull’Isola dei Famosi 2021: il cast. quando inizia, chi sono i concorrenti e chi è l’inviato

L’isola dei famosi è la versione italiana del reality show Celebrity Survivor, il quale a sua volta deriva dalla serie televisiva svedese Expedition Robinson ideata da Charlie Parsons nel 1997. La versione italiana è andata in onda per la prima volta il 19 settembre 2003. Le prime otto edizioni del programma sono state condotte da Simona Ventura, mentre la nona da Nicola Savino. Il programma, inizialmente sui canali Rai, è stato cancellato dai palinsesti nell’aprile del 2012, ma poi Mediaset nel 2015 ha acquistato i diritti, trasmettendolo su Canale 5 a partire dal febbraio 2015 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Lo scorso anno, il reality show non è andato in onda, sia per una questione di ascolti sia per la pandemia di Covid-19 che ne ha complicato l’organizzazione. Quest’anno, la rete del Biscione ha deciso di puntare nuovamente sul reality show, affidandolo ad Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti sarà la conduttrice della quindicesima edizione del reality show.

L’Isola dei Famosi 2021: tutto quello che c’è da sapere

Cresce l’attesa per la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, reality show che ha sempre avuto un discreto successo, sia sui canali Rai che su Mediaset. La rete del Biscione, dopo un anno sabbatico, ha deciso di puntare nuovamente sul programma, affidando la conduzione ad Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti, dopo l’esperienza al timone del Grande Fratello Vip, si prepara ad un nuovo banco di prova. L’edizione sarà totalmente rinnovata: oltre alla conduttrice, infatti, cambieranno anche l’inviato e gli opinionisti. Il format, invece, dovrebbe restare lo stesso, anche se siamo sicuri che la produzione apporterà qualche cambiamento per sorprendere i telespettatori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Quando inizia

La prima puntata della quindicesima edizione del reality show era prevista per lunedì 8 marzo. La rete del Biscione, però, ha deciso di far slittare l’inizio del programma. Dietro la decisione potrebbero nascondersi strategie legate alla concorrenza. L’8 marzo, infatti, è in programma su Rai Uno il primo episodio della nuova serie di Montalbano, serie tv che anche in replica riesce a battere la rivale concorrente. Stando alle ultime indiscrezioni, dunque, il reality show potrebbe cambiare, oltre che data anche giorno. Il programma condotto da Ilary Blasi, infatti, potrebbe andare in onda di giovedì, anziché di lunedì. La messa in onda della prima puntata, dunque, pare sia prevista per giovedì 11 marzo, quando su Rai Uno andrà in onda l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6. Il reality show, inoltre, potrebbe andare in onda due volte a settimana, come successo con il GF VIP.

Cast e concorrenti

Premettiamo che l’unica certezza riguardo la conduttrice: al timone della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi ci sarà, come abbiamo detto, Ilary Blasi. Al momento regna ancora incertezza riguardo al ruolo dell’inviato e ai nomi dei concorrenti e degli opinionisti. Dopo il secco no di Alvin, storico inviato del reality show, il suo posto potrebbe essere preso da Elenoire Casalegno, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Secondo indiscrezioni, però, la Blasi vorrebbe puntare su un volto più giovane e preferirebbe uno tra Andreas Muller, ex ballerino di Amici, o Aurora Ramazzotti. Riguardo agli opinionisti, invece, l’unico nome al momento sicuro pare sia quello di Iva Zanicchi. Chi l’affiancherà? Di seguito, inoltre, riportiamo i nomi dei ‘papabili’ concorrenti (fonte:Giornalettismo):