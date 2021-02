La Caserma, chi è Emanuele Cimadoro: età, curiosità e il particolare appello della mamma della recluta del docu reality di Rai Due.

La Caserma è il nuovo interessante reality di Rai 2, che narra le vicende di un gruppo di ragazzi e ragazze, sottoposti ad allenamenti, prove fisiche e sfide, guidati da istruttori secondo le regole del rigore militare. Un docu-reality innovativo, simile ad un altro programma di gran successo della Rai, Il Collegio. Lontani dalle famiglie e senza cellulari, 15 ragazzi e 6 ragazzi si mettono in gioco, affrontando i propri limiti. E tra i protagonisti del reality c’è anche lui, Emanuele Cimadoro, di 21 anni, originario di Fino Mornasco, in provincia di Como. Conosciamolo meglio!

La Caserma, chi è Emanuele Cimadoro: età, curiosità e il particolare appello della sua mamma

Emanuele Cimadoro è una delle reclute de La Caserma, il nuovo docu reality di Rai Due. Una sfida difficile per il 21 enne, definito un indisciplinato cronico che odia le sveglie: le regole della caserma, in effetti, sono molto rigide e non sarà possibile non rispettarle. “Quando sono a casa svegliarmi è un grande problema!”, ha dichiarato nella sua clip di presentazione, dove si definisce esuberante, simpatico e amante degli scherzi. Ma imparare a rispettare gli ordini altrui e dimostrare di non essere solo un giocherellone è proprio l’obiettivo del giovane comasco. E della sua mamma, che nella clip di presentazione lancia un appello: “Spero che lo mettiate in riga!”. Emanuele su Instagram si chiama “iamcima” ed è seguito da circa 3.560 followers. Ecco uno scatto postato dal giovane comasco sul suo profilo:

Il docu reality di Rai Due è iniziato il 27 gennaio 2021 ed è ispirato al format britannico ITV Lady’s Army. L’attore Simone Montedoro è la voce narrante, che racconta le vicende del gruppo. Gruppo formato da ragazzi e ragazze con età compresa tra i 18 e i 23 anni, provenienti da tutta Italia.