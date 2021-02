Manuel Aspidi è stato uno dei cantanti di Amici, ve lo ricordate? Ecco che fine ha fatto e cosa fa oggi a distanza di anni dal talent.

Sarebbe davvero impossibile dimenticarsi di lui. Stiamo parlando proprio di Manuel Aspidi. Preso parte al programma ‘Amici’ nel 2006, il giovane cantante ha facilmente conquistato l’interesse su di sé. Spudoratamente timido e riservato, ma con una voce davvero da incanto, il giovane Aspidi è stato un vero e proprio toccasana per le orecchie di milioni e milioni di italiani. Con il suo ‘Soli a Metà’ e tantissimi altri singoli di successo, il cantante ha saputo catturare l’attenzione davvero di tutti. Ecco, ma a distanza di ben quindici anni dal suo debutto in tv, cosa sappiamo esattamente su di lui? O, per dirla meglio, cosa fa oggi? Così come nel 2006, anche adesso Manuel si nutre di musica e canto? Siete proprio curiosi di sapere ogni cosa nello specifico? Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere su di lui.

Manuel Aspidi di Amici, lo ricordate? Cosa fa oggi

Insieme ad Agata Reale, che come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo sta attraversando un periodo per nulla facile, Karima e tanti altri ancora, Manuel Aspidi ha preso parte alle sesta edizione di Amici. Da quel momento, come dicevamo precedentemente, sono passati esattamente quindici anni. Ecco, ma com’è cambiato Manuel? E, soprattutto, cosa fa oggi a distanza di anni dalla sua prima partecipazione al talent di Maria De Filippi? Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe proprio che, in tutti questi anni, il giovane Aspidi abbia continuato a lavorare sulla sua più grande passione: la musica. Seppur poco attivo sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe proprio che, pochissimi mesi fa, abbia lanciato il suo nuovo singolo, intitolato ‘This is Christamas’. Impossibile, infine, dimenticare la sua partecipazione a The Voice. Partecipazione che, come raccontato dal diretto interessato in una sua intervista a Blogo, datata 2019, sembrerebbe essere arrivata in un momento giusto. ‘È arrivata dopo un periodo difficile in cui mi stavo chiedendo chi fossi. Il miglior modo per rispondermi è stata rimettermi in gioco in un talent. Ed è andata bene’, ha detto Manuel.

Vi piacerebbe rivederlo sul piccolo schermo? A noi decisamente si!