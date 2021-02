Nel corso della puntata del GF Vip di Venerdì 12 Febbraio, Andrea Zenga ha finalmente incontrato suo padre Walter e suo fratello Nicolò.

Dopo l’incontro con suo padre Walter e suo fratello Nicolò, sembrerebbe proprio che le sorprese per Andrea Zenga non siano affatto terminate qui. Certo, il suo ingresso è avvenuto qualche mese fa. Eppure, sin dal primo momento, l’ex concorrente di Temptation Island si è messo in carreggiata con tutti gli altri suoi compagni di viaggio. La storia della sua vita, lo sappiamo benissimo, è davvero intensa e ‘particolare’. Ed è proprio per questo motivo che ne valeva davvero la pena saperne di più. E, soprattutto, scoprirne di più. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: cosa è accaduto tra Walter, Andrea e Nicolò in diretta televisiva? Nel corso della puntata di Venerdì 12 Febbraio del GF Vip, come raccontato anche in un nostro recente articolo, i tre uomini di famiglia hanno avuto la possibilità di incontrarsi e confrontarsi tutti e tre insieme. Ecco, ma cos’è successo? E, soprattutto, cosa si sono detti?

Nicolò, Walter ed Andrea al GF Vip, la reunion inattesa: cos’è successo?

Nel corso dell’appuntamento del GF Vip di Venerdì 12 Febbraio, quindi, Andrea, Walter e Nicolò Zenga hanno avuto modo di incontrarsi e di confrontarsi. Come raccontato più volte in diversi nostri articoli e copiosi salotti televisivi, il rapporto tra padre e figli non era affatto idilliaco. È proprio per questo motivo che, già nel corso di una recentissima puntata del GF Vip, l’ex concorrente di Temptation Island aveva avuto modo di poter chiarire con suo padre. Non sappiamo, però, cosa sia esattamente accaduto con Nicolò, più volte nominato da Andrea durante il suo confronto con Zenga senior. Fatto sta che, proprio nel corso della nuova diretta, i tre hanno avuto la possibilità di un confronto ‘diretto’. In collegamento da Dubai, il buon Zenga ha avuto la possibilità, quindi, di chiarire con Nicolò ed Andrea. ‘Il passato non c’è più’, ha detto Walter ai suoi due figli. Ma non è affatto finiti qui. Sembrerebbe proprio che i due giovani abbiano davvero deciso di mettere da parte tutti i dissapori. E, soprattutto, di permettere al loro padre di poter acquisire un nuovo rapporto. ‘Partiamo da zero, ma c’è bisogno di un po’ di più di sensibilità’, ha detto Andrea a suo padre. ‘Il passato, come hai detto tu, non esiste più’, gli ha fatto eco Nicolò. ‘Si riparte da qui. Non si va più indietro’, ha continuato Walter. E poi ha detto ad Andrea: ‘Se vuoi che venga ad Osimo, io vengo senza problemi’. Infine, la conclusione tanto sperata da entrambi: ‘Vi voglio bene a tutti e due’.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, la reunion è stata particolarmente emozionante. Voi cosa ne pensate?