È un volto iconico del giornalismo e della televisione, conoscete lo straordinario retroscena sul passato di Roberto Giacobbo: “Una moto usata”, stenterete a crederci!

Conduttore, giornalista, volto amatissimo della televisione: “Una moto usata” il retroscena straordinario sul passato di Roberto Giacobbo. Nato nel 1961, diplomato al liceo scientifico, inizia la sua carriera lavorando in radio. Si laurea in economia e, al contempo, lavora come giornalista e come autore, fino al debutto sul piccolo schermo a Rai 1. Autore di programmi celebri e amatissimi dal pubblico, vincitore di diversi premi, la sua grande capacità di comprendere e intrattenere il pubblico è davvero eccezionale. Nel corso dello scorso anno ha affrontato il contagio da Coronavirus e ha dovuto essere ricoverato d’urgenza, ma, per fortuna, si è ristabilito completamente. C’è qualcosa che, forse, non sapete del passato del celebre giornalista e che riguarda i primissimi anni della sua immensa e grandiosa carriera. Pronti a scoprire di cosa si tratta?

Roberto Giacobbo, quello che non sapete del suo passato: lo avreste immaginato?

Non tutti sono a conoscenza del fatto che, prima di diventare il celebre e ammirato giornalista, autore e conduttore che conosciamo, Roberto Giacobbo ha preso parte ad una trasmissione molto particolare. Da giovanissimo, infatti, ha partecipato a “Bis”, il quiz condotto dall’indimenticabile Mike Buongiorno! Qui, il conduttore riuscì a vincere diverse puntate. Come ha raccontato alcuni anni fa a “Sorrisi e Canzoni”. “Avevo partecipato come concorrente vincendo 13 milioni di lire in buoni spesa. Quelli per i beni alimentari li avevo dati tutti a mamma” ha rivelato. “Gli altri li avevo utilizzati e in parte barattati con altre cose, tra cui una moto usata”. Moto che, poi, userà per recarsi a partecipare al concorso a Radio Monte Carlo. “Così, di nascosto dai miei, ci andai in giornata con la moto che mi ero comprato grazie a Bis, il quiz di Mike Bongiorno” ha confessato. Una rivelazione davvero incredibile!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Giacobbo (@robertogiacobbo_official)

Conoscevate questo sorprendente retroscena che riguarda il talentuoso e apprezzatissimo Roberto Giacobbo?