Davide Donadei torna a parlare dopo la scelta a Uomini e Donne: ecco la sua confessione su Beatrice Buonocore

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Davide Donadei. Il tronista ha emozionato tutti, sia i presenti in studio che il pubblico a casa. Il ragazzo ha deciso di uscire dallo studio con Chiara Rabbi. Una scelta ‘impopolare’, dato che la preferita del pubblico era la rivale Beatrice Buonocore, ma il tronista ha dichiarato di aver agito con mente e cuore. Davide e Chiara adesso potranno viversi la loro storia d’amore lontani dalle telecamere. Nel frattempo, i due hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia e il tronista ha parlato per la prima volta dopo la scelta di Beatrice.

Uomini e Donne, la confessione di Davide su Beatrice

Subito dopo la scelta, Davide Donadei e Chiara Rabbi hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia al magazine di Uomini e Donne. I due hanno dichiarato di trovarsi bene insieme, anche lontani dalle telecamere. Il tronista ha poi parlato di Beatrice Buonocore, la sua ‘non-scelta’, dichiarando: “È una persona a cui voglio molto bene. Abbiamo trascorso insieme 5 mesi: dire a una persona che non è la tua scelta, davanti a tutti, non è piacevole. Odio deludere le persone. Mi ha ferito sentirle dire che l’avevo presa in giro. Quando dicevo a Beatrice delle frasi importanti, ero spinto da un affetto forte e veniva tutto dal cuore“. Il tronista poi prosegue: “Avrei voluto avere il modo di ringraziarla. È stata una persona importante dopo un periodo difficile“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Beatrice invece, dal canto suo, ha dichiarato al magazine di Uomini e Donne: “Sto bene, anche se sono abbastanza amareggiata e delusa. Forse mi sono illusa troppo“. La corteggiatrice però è conscia di avere appena vent’anni e dunque di avere una vita davanti. Davide – si spera – non sarà assolutamente la sua prima ed ultima cotta. Ci saranno altri uomini che le faranno perdere la testa. E chissà che un’occasione di trovarli non gliela dia proprio Maria De Filippi.