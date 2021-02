Subito dopo la puntata di Amici 2020 di Sabato 13 Febbraio, i fan del programma sono venuti a sapere di una vera e propria ‘brutta notizia’.

Quella andata in onda oggi, Sabato 13 Febbraio, di Amici 2020 è stata una puntata davvero imperdibile, diciamoci la verità. A pochissime settimane dall’inizio della fase finale del talent e, quindi, del Serale, l’appuntamento odierno del famoso programma di Maria De Filippi ci ha regalato tantissimi colpi di scena. A partire, quindi, dalla consegna della maglia appartenenti a quest’ultima tappa a tutti i ragazzi che compongono alla classe. Fino all’assenza di Rudy Zerbi in studio. Ma non è affatto finita qui. Proprio sul finire della puntata, la padrona di casa non ha affatto potuto fare a meno di annunciare una splendida sorpresa a tutti i ragazzi. Ed, ovviamente, a tutto il pubblico. Una sorpresa che, vi assicuriamo, ha lasciato sbalorditi e sorpresi davvero tutti. Qualche ora dopo, però, la ‘mazzata’. Attraverso un post condiviso sulla pagina Instagram ufficiale del programma, i sostenitori del programma hanno appreso una vera e propria ‘brutta notizia’. Di che cosa parliamo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Amici 2020, la ‘brutta notizia’ arrivata subito dopo la puntata: fan ‘delusi’

Sul finire della puntata di oggi, Sabato 13 Febbraio, di Amici 2020, quindi, Maria De Filippi ha annunciato l’uscita dell’album di tutti i ragazzi della scuola. Intitolato ‘Amici Bro’, perché richiama il modo che i giovani talenti utilizzano per parlare tra di loro, il cd è disponibile acquistarlo su Amazon. Una notizia davvero clamorosa e, soprattutto, davvero splendida, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha reso felici ed entusiasti davvero tutti. E, badate bene, quando diciamo ‘tutti’, non intendiamo soltanto i ragazzi della scuola, ma anche i loro ammiratori. A qualche ora di distanza da questo annuncio a sorpresa, però, è arrivata una vera e propria ‘brutta notizia’. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo cosa è stato scritto sulla pagina Instagram ufficiale del programma.

Si, avete letto proprio bene: in un vero e proprio batter baleno, ‘Amici Bro’ è terminato. E, quindi, non è possibile più acquistarlo. Non temete, però: molto presto, verrà rimesso in vendita.