Anticipazioni della puntata di C’è Posta per Te di Sabato 13 Febbraio: ci sarà il famosissimo conduttore ed anche lei, notizia fantastica!

Siete pronti ad una nuova ed imperdibile puntata di C’è Posta per Te? Anche questa sera, 13 Febbraio, per il sesto Sabato consecutivo, andrà in onda un nuovo appuntamento con il famoso programma di Maria De Filippi? Vero e proprio riscuotitore di record di ascolti, lo show del Sabato sera della regina di Mediaset si accinge a regalare delle emozioni davvero incredibili al suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: chi saranno i suoi ospiti? Ogni settimana, lo sappiamo benissimo, C’è Posta per Te, oltre a tutte le emozionanti storie che è solito regalarci, sorprende i suoi sostenitori con degli ospiti davvero speciali. Nelle scorse settimane, ad esempio, abbiamo visto Nicolò Zaniolo con sua mamma, il bel Can Yaman, l’attaccante laziale Ciro Immobile con sua moglie Jessica e tanti altri ancora, ma chi ci sarà, invece, stasera? Stando alle anticipazioni trapelate dal profilo Instagram ufficiale del programma, sembrerebbe che ci siano due nomi davvero formidabili. Di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

C’è Posta per Te, anticipazioni del 13 Febbraio: gli ospiti d’eccezione

Oltre alle incredibili ed emozionanti storie che il programma C’è Posta per Te è solito regalare al suo tanto caro pubblico, chi saranno gli ospiti della puntata del 13 Febbraio? Questa sera, come dicevamo precedentemente, andrà in onda un nuovo appuntamento. Che, come al solito, ci lascerà senza fiato e parole. Ecco, ma chi entrerà nello studio di Maria De Filippi? Dopo la presenza di numerosi e formidabili ospiti nel corso degli appuntamenti di tutte queste settimane, siete curiosi di sapere chi ci sarà, invece, stasera? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Anzi, se vogliamo essere più precisi, ci ha pensato proprio il profilo Instagram ufficiale del programma. È proprio qui che, attraverso ben due post, sono stati svelati i nomi degli ospiti di questo sesto appuntamento. Siete curiosi di saperne di più? Ebbene. Procediamo con ordine. Per la prima volta in assoluto, ci sarà anche lei.

Si, avete visto proprio bene. A distanza di qualche anno dalla sua partecipazione con Filippo Magnini, Federica Pellegrini sarà nuovamente ospite di C’è Posta per Te. E, questa volta, sarà completamente da sola. Ma non è affatto finita qui. Da quanto si vocifera sul web, sembrerebbe che, oltre alla famosa nuotatrice, ci sarà anche Paolo Bonolis. In attesa di rivederlo con le nuove puntate di ‘Avanti un altro’, il conduttore romano sarà ospite di Maria De Filippi.

Emozioni e divertimento assicurato, quindi. Non vediamo l’ora, voi?