Proprio qualche istante fa, attraverso un video, Belen Rodriguez ha mostrato il suo bel pancino per la prima volta: immagini dolcissime.

Era la notizia che tutti noi aspettavamo: Belen Rodriguez è incinta. La notizia, lo sappiamo benissimo, è iniziata a circolare diverse settimane fa dal settimanale ‘Novella 2000’. Adesso, dopo diversi indizi ed varie indiscrezioni, abbiamo realmente la conferma. In una lunga intervista al settimanale ‘Chi’, Belen Rodriguez, oltre che parlare del matrimonio naufragato con Stefano De Martino, non ha affatto potuto svelare di essere in dolce attesa. Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché fa seriamente capire quanto lei ed Antonino Spinalbese siano i veri e propri protagonisti di un amore travolgente. E che, soprattutto, capita una sola volta nella vita. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto terminate qui. Qualche istante fa, la showgirl ha voluto mostrare il suo bel pancino per la prima volta in assoluto. Di fronte allo specchio della camera da letto, l’argentina ha mostrato le sue forme che diventano sempre più rotonde.

Belen Rodriguez mostra il suo pancino: immagini dolcissime, video imperdibile

In attesa di scoprire il sesso del secondo bebè di Belen Rodriguez, anche se la showgirl crede che sia femmina, l’argentina ha deciso di mostrare per la prima volta in assoluto il suo pancino. È incinta da ben sedici settimane, lo si legge chiaramente dalla didascalia scritta a corredo del video, eppure le sue forme iniziano a farsi sempre più rotondette. E, diciamoci la verità, è un vero e proprio incanto. Ma guardiamolo nel dettaglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

È proprio questo il video che, meno di un’ora fa, Belen Rodriguez ha condiviso sul suo canale social ufficiale. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha sciolto il cuore dei suoi sostenitori. La showgirl si mostra nella sua camera da letto. Eppure, gli occhi non possono fare altro che guardare quel bel pancino che cresce sempre di più.

Tantissimi auguri a Belen, ma ovviamente anche alla coppia.