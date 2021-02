Nel corso di questa sesta puntata di C’è Posta per Te è stata raccontata anche la storia di Eugenio: scopriamo insieme cos’è esattamente successo.

Un sesto appuntamento di C’è Posta per Te che, come raccontato anche in un nostro recente articolo, si prevedeva ricco di emozioni. E, in effetti, è stato proprio così. Con ospiti d’eccezione Paolo Bonolis e Federica Pellegrini, il programma del Sabato sera di Maria De Filippi ha saputo catturare nuovamente l’attenzione del suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano. E lo ha fatto, badate bene, non soltanto per i momenti vissuti con i personaggi televisivi chiamati in studio, ma anche per tutte le storie raccontate dalla padrona di casa. È il caso, ad esempio, dell’emozionante storia di Francesca. Oppure di Stefano. Ma non è affatto finita qui. Dopo di loro, ad entrare nello studio televisivo di Cinecittà è stato Eugenio. Cos’è esattamente successo? E, soprattutto, perché ha deciso di chiamare la trasmissione di Maria De Filippi? Scopriamo insieme ogni cosa nel minimo dettaglio. E, soprattutto, com’è andata a finire tra di loro.

C’è Posta per Te, la storia di Eugenio ed Antonella: cos’è successo

Dopo ben trent’anni di matrimonio e tre figli, Eugenio vive separato con sua moglie. Il motivo? Un tradimento ‘telematico’. In particolare, da come raccontato da Maria De Filippi, sembrerebbe che l’uomo abbia scambiato dei messaggi con un’altra donna.

Antonella è la donna che ha fatto innamorare Eugenio ben trent’anni. È la donna con cui, tra l’altro, ha trovato la prima casa. E l’ha reso padre per la prima volta padre. Insomma, la classica donna per la vita. I problemi, però, iniziano a sorgere nel 2018. Quando, su Facebook, Eugenio riceve dei messaggi da parte di una donna. E con lei, purtroppo, inizia ad intrattenere una corrispondenza telematica. In questi messaggi, sia Eugenio che la donna in questione si dicono davvero di tutto. E, soprattutto, si scambiano parole e foto davvero private. Tutto sembrerebbe procedere bene. Fino a quando sua moglie legge le conversazioni. E gli fa una scenata di gelosia. Cercando, quindi, di capirne di più. Dopo quel momento, sembrerebbe proprio che il peggio sia passato. Antonella, infatti, riesce a perdonare suo marito. E, quindi, riesce a superare questo suo comportamento. Molto presto, però, la situazione cambia nuovamente. La ‘terza’ donna in questione, infatti, continua a contattare, questa volta privatamente, l’uomo. E, nel Settembre dello scorso anno, dopo una brusca interruzione di questo rapporto a distanza, decide di girare alla moglie di Eugenio tutte gli screenshot delle loro conversazioni. È proprio per questo motivo che, dopo la drastica decisione di Antonella, l’uomo ha deciso di chiamare C’è Posta per te.

Avrà aperto la busta? Com’è andata a finire

‘Sono state parole al vento. Non c’è mai stato nulla’, sono proprio queste le esatte parole che Eugenio ha utilizzato appena aperta la busta. ‘Se ho fatto questo è perché mi sentivo trascurato. Non mi hai mai detto niente ‘ti amo’ o ‘quanto sei bello’, ha continuato a dire l’uomo. Tentando, quindi, di giustificare il suo gesto. ‘Io mi sono sentita delusa. Ed ha perso ogni credibilità’, gli fa eco Antonella. Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere la sua decisione: chiudere definitivamente la busta.

Voi cosa avreste fatto?